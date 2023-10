Sonarán los sonidos de "Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad"

Los monstruos del sofá. Alan, con las criaturas que no pueden esperar. Foto: Mulita Films.

Hace ya algunos años, cuando Alan Sutton tuvo que bautizar a la banda que lo acompañaría en vivo, el término "ansiedad" tenía un significado para él. Con el tiempo fue variando, aunque permanece una definición que el cantante usa como carta de presentación: "La ansiedad es una fuerza colonizadora, es el resultado del mamífero sobreadaptado. Cuando el humano tiene su supervivencia solucionada, busca cumplir otras expectativas; y eso genera ansiedad".

De allí que "Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad" tenga ese nombre tan llamativo y una propuesta de show colorido, performático y dinámico que los puntanos tendrán la oportunidad de vivir hoy en Comuna, por segunda vez, tras la visita del año pasado.

"Recuerdo que fue un show hermoso, en el que la gente respondió muy bien, pero fue en un formato pequeño, acústico. Este será distinto porque voy con toda mi banda", dijo el músico.

Sutton prometió una noche en la que las canciones serán las protagonistas gracias a la apropiación que la gente hace de ellas. A eso se sumará la poesía existencial que el autor pretende darle a su obra.

"Estamos en un momento de locura muy grande, de caos total no solo en la Argentina, sino también en el mundo entero. Son los días próximos al fin del mundo, así que hay que divertirse", sostuvo, medio en serio, medio en broma, el cantante.

Sutton encuentra todavía "algo de rebeldía" en el grito de la gente en los recitales, lo que le hace saber que abajo del escenario hay personas prendidas, dispuestas a dar la batalla.

Tal vez, porque Alan tiene una relación muy estrecha con Mendoza, la tiene también con San Luis. La provincia vecina fue la primera que visitó con su grupo y, cuando estuvo en Comuna el año pasado, tocó con "Spaghetti Western", una banda mendocina con la que comparte amistad y criterios estéticos.

Tras el paso por San Luis, a la banda le quedarán ocho recitales antes de terminar el año y luego la necesidad de tomarse vacaciones se hará realidad, aunque no por mucho tiempo, porque el grupo está programado para tocar el 11 de febrero en el Cosquín Rock. También serán parte de la versión uruguaya del festival cordobés.

Para el año que viene, el plan es seguir tocando y mostrar, en diversos formatos, las nuevas canciones, una necesidad que Sutton tiene cada vez que compone. "Si no toco las canciones, siento que no existen y eso me frustra un montón".

DÍA: Viernes 13

HORA: 22

LUGAR: Comuna

ENTRADA: 4 mil pesos