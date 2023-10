Es kinesióloga y una de las pocas especialistas del país en suelo pélvico

Sol Miranda es una puntana que decidió dedicar su vida a la Kinesiología y, a través de la curiosidad e investigación, encontró en la especialidad del suelo pélvico una pasión. Se recibió en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) con diploma de honor y escoltando la bandera de San Luis de la Facultad de Salud. Actualmente, reside en Buenos Aires, donde trabaja en tres centros dedicándose, casi exclusivamente, a su especialidad.

“Tengo 26 años, nací y estudié la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría en la UNSL. Elegí esta profesión porque siempre tuve amor por la salud y quería poder ayudar a la gente a sentirse mejor. Primero quería estudiar medicina, pero en San Luis era más fácil estudiar Kinesiología, ya que estaba en la UNSL; no me arrepiento para nada, porque el contacto con los pacientes es mucho más cercano”, contó Sol.

“Kinesiología es la ciencia del movimiento. Somos los que estamos encargados de hacer la rehabilitación de los músculos y ligamentos de cualquier parte del cuerpo. Yo, específicamente, me especialicé en el área de la pelvis, que sería como el centro del cuerpo que conecta todo lo que son los miembros superiores con los inferiores”, explicó.

En relación a su especialidad, dijo: “El suelo pélvico lo elegí porque me parece que es algo muy personal y muy privado. También, siento que la pelvis tiene mucho de lo emocional. Comencé a investigar porque tenía pacientes embarazadas y veía que, después del posparto, tenían dolores, problemas y no les encontraba una solución hasta que empecé a buscar y descubrí que, en San Luis, había un lugar que estaba especializado en la rehabilitación del suelo pélvico".

Concepto GDP: Gestión Dinámica de Presiones, es un modelo de tratamiento global en Pelviperineología y no solo de suelo pélvico. Es realizado por fisioterapeutas expertos en Uroginecoproctología.

Así fue como a través del contacto con la licenciada Shiri Raed, comenzó a pensar en estudiar sobre el suelo pélvico y realizar un posgrado en una universidad española sobre tensegridad miofascial de suelo pélvico-concepto GDP.

“Va a ser un año que estoy especializada en esto. Creo que me apasiona tanto, que me encanta, que todos los días desde el momento que supe que era lo que me gustaba, le metí todas las pilas. Aparte, siempre fue un desafío, porque como es algo muy nuevo no es que encontrás información tan fácil y es algo tan privado como trabajar los músculos del área pélvica, en donde el paciente tiene que tener confianza en lo que uno hace”, precisó.

“Lo que hacemos es rehabilitar las incontinencias de orina en mujeres y hombres, dolores en la zona, dolores en las relaciones, posparto, rehabilitación de cicatrices, hacemos de todo un poco”, agregó.

La joven kinesióloga, además, hizo dos formaciones: en rehabilitación uroproctológica en el hombre (Universidad de Córdoba), rehabilitación uroginecológica y obstétrica (Universidad del Gran Rosario) y drenaje linfático manual (Universidad de Buenos Aires).

Al tercer año de empezada la carrera, logró obtener la beca Criscos y realizó un intercambio en Arica, norte de Chile, donde también aprovecho para hacer prácticas y quedó fascinada con la medicina local.

“Empecé a trabajar en un centro en San Luis y ellos me dieron la posibilidad de trasladarme a Buenos Aires. Ahora estoy trabajando en tres centros, dos que son bien especializados en suelo pélvico y otro donde trabajo con una osteópata, que hacemos un trabajo en equipo”, resaltó.

“La verdad que hoy no lo puedo creer. Cuando empecé a trabajar en Buenos Aires, el primer mes estaba con un nivel de adrenalina que no podía parar, y tengo pacientes de afuera que todos los días se dan cuenta que yo soy del interior. Ser del interior y trabajar en una ciudad tan grande creo que a la gente le gusta, le transmite confianza”, concluyó.

Redacción/MGE