Keisy Perafán sueña con una medalla en los Panamericanos

Dicen que el deporte, al igual que la vida, siempre da revancha. Y Keisy Perafán la tuvo. En Lima 2019 estaba tercera en el ranking panamericano de judo y le daban los números para estar en los Juegos, pero como puede ir una sola deportista por país por categoría de peso, y en la divisional hasta 48 kilos estaba Paula Pareto, la que estuvo fue la "Peque", pero cuatro años más tarde, y con el mismo ranking, la puntana va a cumplir el sueño de estar en Santiago 2023.

"Participar de estos Juegos Panamericanos es uno de mis sueños hecho realidad, y voy a tratar de dejar en alto el nombre de mi país y de San Luis. Es una gran oportunidad y quiero aprovecharla al máximo", dijo Keisy.

Estuvo a un paso de competir hace cuatro años en Lima 2019, y ahora sí estará en Santiago 2023.

El 23 va a estar saliendo para Chile. Y cinco días más tarde estará luchando. Persiguiendo esa ilusión de colgarse alguna medalla. La empresa no será fácil, pero la sanluiseña tiene roce internacional y sabe lo que es luchar contra las mejores.

De blanco. En plena acción. Siempre es protagonista en los torneos.

"Se me infla el pecho y me llena de orgullo saber que seremos muchos los puntanos que vamos a estar en estos Juegos. Eso es una muestra de cómo trabajó el área de deporte", aseguró.

Estuvo en una concentración de quince días en el Cenard, donde fueron de la partida deportistas de todo el país y también de Japón, que las están ayudando con la preparación. Ahora queda seguir con los entrenamientos y los ajustes finales para llegar de la mejor forma a la gran cita.

Ganar una medalla sería algo mágico para Keisy, pero más allá de una presea, lo que la puntana quiere es dejar todo en cada lucha y disfrutar de estos Juegos. "Mi tranquilidad va a ser saber que, cuando me baje de la colchoneta, lo di todo. Eso no tiene precio", manifestó. Y, para cerrar, le dejó un mensaje a la sangre nueva del deporte: "A los chicos de San Luis, lo que me gustaría decirle es que nunca dejen de soñar, porque, aunque el sueño parezca loco o una utopía, si uno trabaja constantemente y lo desea con todo su corazón, tarde o temprano, lo pueden cumplir".

