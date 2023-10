Salino votó temprano y destacó los 40 años de democracia

El candidato a senador por Unión por San Luis, Fernando Salino, votó, como es costumbre, en la escuela provincial "Juan Pascual Pringles", en la mesa 280. Al terminar de sufragar comentó que “a cuarenta años de la recuperación de la democracia a mí me encanta venir a votar. Me llena de recuerdos y me reconforta de un montón de cosas, me hace valorar mucho. Sí creo que es un logro de la democracia que votemos cada dos años y podamos elegir nuestros representantes”.

Además dijo que a esta elección “se llega en un momento difícil, aunque en los últimos tiempos hemos llegado igual, pero aunque se llega con alguna incertidumbre, pero con mucha información y mucha voluntad de parte de la ciudadanía de definir quiénes van a ser sus representantes”.

También destacó que “habrá grandes responsabilidades para quienes les toque gobernar y las deberán asumir”. Y señaló que “esta elección es particular, independientemente de si habrá o no ballotage. Porque en la Argentina siempre se plantean desafíos distintos. Acá hubo una campaña intensa, se cumplió con la ley y se hicieron debates y las herramientas que hoy brinda la tecnología posibilitaron que los candidatos se expresen, yo diría en plenitud; no creo que a nadie le haya quedado algo por decir. Por lo tanto el que quiere saber lo que los candidatos piensan lo han podido apreciar y en función de eso los ciudadanos van a decidir”.

Sobre cómo seguirá su jornada comentó: “Iré a la ciudad de La Punta ahora, luego pasaré por Juana Koslay y voy a recorrer varias mesas de la ciudad San Luis al mediodía”.

Redacción/MGE