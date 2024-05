La ley "Bases" de Milei no sale y si sale, será la “ley Lousteau”

El exgobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, entrevistó al senador nacional por San Luis, Fernando Salino, en el programa “A la vuelta”, de Lafinur FM Radio, en un especial de "Planeta Xilium". En el transcurso del diálogo, analizaron a fondo el tema que concentra toda la atención política, económica y social del país: el tratamiento en la Cámara alta de la denominada ley "Bases" del Ejecutivo nacional, como también el paquete impositivo contemplado en el mismo proyecto.



Como destacó Rodríguez Saá al aire, la visión de Salino lo convierte en un “especialista” en ambos temas por su función de vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Según explicó, se trata de dos proyectos distintos que el Gobierno puso a consideración, inicialmente, de la Cámara de Diputados, que decidió tratarlo todo junto, separándolo solo para la votación.



“Representa una irregularidad tal que invalida prácticamente la media sanción de Diputados, inclusive hay votaciones que fueron dudosas, por título o capítulo”, indicó Salino, quien reclamó: “¿Cómo puede ser que temas tan importantes no merecieron una consideración como fue, por ejemplo, el Régimen de Incentivo Fiscal y a las Grandes Inversiones (RIGI), que es un capítulo de la ley 'Bases'?”.



A diferencia de la Cámara baja, Salino hizo hincapié en que el Senado recibió dos proyectos por separado —"Bases" y el paquete fiscal— y que tanto el tratamiento como la votación será de la misma manera, en paralelo. Dijo que hasta el momento, la primera contó con unas cinco o seis reuniones de comisión, mientras que la otra apenas superó las dos.



“Milei pretendía que la ley 'Bases' fuera tratada y tuviera sanción antes del 25 de mayo; ya estamos a 24. Estamos en la víspera y aparentemente no hay ley”, completó Rodríguez Saá.

Estudio en tres comisiones

Hasta el momento —detalló Salino—, el Senado avanzó sobre la ley "Bases" en tres comisiones, con un tratamiento conjunto en Legislación General, Presupuesto y Hacienda, como también en Asuntos Constitucionales.

“El paquete fiscal solo está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero hay una reforma laboral que no va a la Comisión de Trabajo porque esta directamente nunca llegó a constituirse, lo cual es bastante irregular porque una transformación tan radical e importante merece un tratamiento particular. Así que cuando sea el momento, llegarán las dos juntas”, señaló.

En cuanto al pronóstico sobre cómo se dará la votación de la ley "Bases", el legislador por San Luis dijo que en principio, el sector oficialista de La Libertad Avanza contaría con los votos del PRO en su totalidad.

“En el caso del DNU, el PRO acompañó al Gobierno; inclusive el presidente del PRO, Luis Juez, le reconoció un montón de errores al proyecto original, pero terminó dándole el apoyo. Pero en este tratamiento, la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, presentó muchas objeciones a la ley 'Bases'”, explicó.



Ante esas diferencias, Rodríguez Saá arrojó que uno de los pronósticos más posibles a cumplirse es que, en esta ocasión, los senadores del PRO tendrían “predisposición a aprobar el proyecto, pero con la vocación de reformarla”.

“Como oficialista solo está definida La Libertad Avanza; al resto de los bloques cuesta diferenciarlos y definirlos. De hecho, han acompañado muchas propuestas del Gobierno, nos han ganado (en referencia a Unión por la Patria, la oposición pura) 39 a 33”, completó Salino, sobre el escenario parlamentario.

El papel de los radicales

En medio del complejo mapa político en que se resolverá la votación en el Senado, Rodríguez Saá apuntó al rol que cumplirá la UCR, por un lado, con su máximo representante en la Cámara alta, Eduardo Vischi, y, por el otro, al presidente del partido, Martín Lousteau, algo que Salino advirtió como “un tema no menor”.

“En el momento de objetar, el senador Edgardo Kueider, quien no es radical, pero está en ese sector, hizo un señalamiento. También Zimmermann (Víctor) hizo otro montón de cuestionamientos, al igual que la senadora Vigo (Alejandra), de Córdoba. En ese panorama, Lousteau sintetizó todas esas objeciones y dijo que él tiene por lo menos, no recuerdo el número exacto, al menos cuarenta señalamientos más, de manera que diría que promediarían los sesenta los pedidos de modificación a la ley 'Bases'”, sostuvo Salino, quien agregó: “El emblema es el Régimen de Incentivos o RIGI, que concentra la mayor cantidad de objeciones y es muy llamativo, inclusive de las provincias que potencialmente se beneficiarían con este régimen”.

No a las facultades delegadas

“En el Senado vamos a conseguir puntualizar e intentar ir al artículo, estamos hablando de que son más de doscientos y pico, va a ser trabajoso. No estamos de acuerdo con las facultades delegadas, no creemos que el Poder Legislativo deba delegar en el Ejecutivo semejante cantidad de funciones. Creemos que, además, la delegación no cumple los requisitos constitucionales”, afirmó el senador por San Luis.

Incentivos solo para las multinacionales

Además, sobre el RIGI, Salino alertó que es el único capítulo que desde la presentación que hizo el Ejecutivo del proyecto original “no sufrió la modificación de un solo artículo”, como sucedió en los restantes apartados.

“Sigue intacto y es lo que el Ejecutivo quiere y espera. Quiere inversiones extranjeras porque el mínimo es de 200 millones de dólares, una cifra imposible para las pymes. Hay un dato muy notable: cuando tuvimos el informe del jefe de Gabinete (Nicolás Posse) y le preguntamos a qué sectores y actividades apunta, dijo: 'Para la minería y Vaca Muerta', igual que los especialistas que también fueron al Senado, evidentemente no sabían, ni lo habían hablado", explicó Salino. "Hay una presión internacional muy grande”, acotó Alberto, en referencia a los grandes intereses de las trasnacionales para quedarse con el litio y otros recursos.