Juan Manuel "El Ángel Tropical" celebra 15 años de carrera musical

Octubre es un mes de milagros para Juan Manuel "El Ángel Tropical", quien cumplió este mes 15 años de carrera musical. Con objetivos cumplidos y agenda completa todos los fines de semana, el artista que convoca públicos de todas las edades celebra su aniversario este sábado a la medianoche en el Salón Vial, el lugar que lo cobija hace tiempo. El baile tendrá entradas generales a 1.500 pesos.

"Me siento muy feliz de haber podido llegar adonde llegué, recorrer la provincia y tocar con artistas nacionales que me llenaron de experiencia", contó el artista con su simpatía particular y su tradicional sombrero que lo acompaña por donde pasa.

El cantante aseguró: "Soy tan agradecido del público que me tocó que no podría haber elegido otro lugar para celebrar mis logros que no sea junto a ellos".

Actualmente, Juan Manuel recibe cada fin de semana a más de 500 personas en sus bailes y él lo vive como una real bendición.

Además, tiene editados 39 discos con canciones de todos los géneros en los que prevalecen la cumbia, el cuarteto y el chamamé.

Para esta ocasión, y como regalo para el público que lo hizo grande, estrenará su nuevo videoclip "Chantaje", que podrá verse por el canal de YouTube del cantante.