San Luis FC vivirá un domingo muy especial

San Luis Fútbol Club preparó la semana con el ánimo por las nubes, para visitar este domingo a Banfield, desde las 15, por la octava fecha de la Primera A del fútbol femenino que organiza la AFA.

Las "Pibas" vienen de dos victorias 3-1: ante Estudiantes en Buenos Aires, y frente a Ferro en Estancia Grande.

San Luis FC tiene 10 puntos y está en la novena posición; y las banfileñas suman 7, con un partido menos, y se ubican undécimas.

La octava fecha comenzó el viernes con el triunfo de San Lorenzo 1-0 ante Platense. Las "Santas" llegaron a los 16 puntos (con un juego menos) y suman la misma cantidad de Racing, a 5 de Boca, el líder.

El domingo también tendrá el debut de las "Pibitas" en AFA. Recibirán a River en Estancia Grande: a las 9 Sub 14, 10:30 Sub 16 y 12:30 Sub 19. Entradas a $2 mil.