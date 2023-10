Le robó a un vecino, le pegó a su papá y lo liberaron en horas

Aprovechándose de que su vecino no estaba rompieron una reja y la puerta de ingreso para robarle varios bienes, pero la Policía llegó cuando transportaban las cosas y el delito no se concretó. Uno de los sospechosos quedó detenido en ese momento, pero el otro escapó, no por mucho, porque lo detuvieron apenas una hora y media más tarde mientras golpeaba a su propio padre, quien momentos antes les había entregado a las autoridades un televisor sustraído. El joven en cuestión tiene antecedentes y ya estuvo en el Penal. Este domingo a la tarde la fiscalía ordenó que liberaran a los dos.

El hecho comenzó este domingo a la mañana en el monoblock 3 del barrio Esperanza II, en la zona oeste de la capital. Fue un vecino quien llamó al 911 cerca de las 8 para denunciar que estaban desvalijando el departamento número 3. Al llegar, los efectivos de la Comisaría 4ª se toparon con dos sospechosos bajando las escaleras del monoblock, y que al verlos comenzaron a correr.

Luis Tomás García, de 24 años, fue menos rápido y quedó apresado de inmediato. El joven, vecino del barrio Quinto Centenario, no dudó en confesar que lo que acababan de sustraer estaba en el departamento de su amigo, Franco Villegas, alias “El Cheto”.

Los agentes subieron las escaleras hasta el departamento número 9 y se entrevistaron con Ramón Héctor Villegas, de 68 años, padre de “El Cheto”, quien les hizo entrega voluntaria de un televisor marca Samsung propiedad de la víctima del robo, un hombre de apellido Becerra. En el techo del departamento los policías hallaron un grupo electrógeno marca Vigía, también parte del botín.

Becerra, quien tiene 40 años, también denunció el robo de unos 300 mil pesos que aún no aparecieron.

En diálogo con El Diario, el comisario Eduardo Pencín, jefe de la Comisaría 4ª, explicó que “alrededor de una hora u hora y media más tarde otro vecino volvió a comunicarse con el 911 para avisar que la persona prófuga había vuelto al barrio y que estaba golpeando a su padre. El patrullero volvió a la escena y comenzó una persecución, ya que Villegas intentó escapar por los techos. En la huida resultó lesionado un efectivo del DRIM”, quien sufrió una torcedura en dos dedos de una mano, confió la fuente.

Villegas, quien tiene 24 años, fue bajado de los techos por la Policía con una escalera y trasladado a una celda junto con su amigo. En principio, la fiscal de Instrucción 4, María del Valle Durán, ordenó abrir un sumario con la carátula de robo en grado de tentativa y resistencia a la autoridad, pero para sorpresa de los efectivos de la Seccional 4ª, cerca de las 18:30 decretó el despacho en libertad de García y de “El Cheto”, sin perjuicio de que la investigación continúe.