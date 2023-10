UNViMe: Fatun pidió la nulidad del pase a planta de 19 no docentes

La Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (Fatun) solicitó la nulidad de las resoluciones rectorales de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, que pretenden designar a diecinueve agentes no docentes en calidad de planta permanente desde el 1° de octubre. Mediante un documento presentado por mesa de entrada, exigen que la actual máxima autoridad de la institución, David Rivarola, dé marcha atrás con las decisiones tomadas.

"El rector saliente se está equivocando indudablemente en su accionar, porque hace esto sin cumplir con ninguno de los requisitos que establece el convenio colectivo de trabajo, tampoco con los concursos correspondientes para poder acceder a la planta de trabajadores y trabajadoras", mencionó en comunicación telefónica con El Diario Walter Merkis, el secretario general de Fatun, organismo que reúne a sesenta y dos gremios de toda la Argentina.

El dirigente también manifestó su preocupación sobre una situación ya expuesta por el Sindicato de Trabajadores No Docentes UNViMe (SiTUNViMe) y por el rector electo, Marcelo Sosa. "Hay denuncias de que varios son funcionarios políticos que los están pasando a la planta como trabajadores no docentes. Esto también es una situación por demás irregular, eso ya es un límite con denuncias que no son solamente por un mal procedimiento, sino que estamos prácticamente ante una situación de corte penal, porque no pueden, ni deben darse de esa manera", expresó.

Merkis señaló que, además, los cargos que se pretenden titularizar tampoco tienen un respaldo desde el punto de vista presupuestario. "Si no están previstos en la Secretaría de Políticas Universitarias, que es la que le envía los fondos correspondientes al presupuesto de esa universidad, no tienen la cobertura necesaria para poder sostenerse en el tiempo. No se van a poder pagar los sueldos", advirtió y añadió: "Lo más importante acá es que la autoridad actual se va, y él no va a tener el problema. La gente va a querer cobrar y se lo va a reclamar al nuevo rector, que no va a tener la plata; estamos ante una situación realmente desopilante".

Otro de los aspectos destacados por el secretario general de la Federación es que Rivarola no convocó a Sosa para poder efectuar una transición ordenada, presentando la documentación necesaria. "Le ha dicho que los pase a buscar el 30 de octubre, el día que le entrega la universidad, por mesa de entrada. Es una respuesta lamentable, que no tiene cabida bajo ningún punto de vista", consideró en el diálogo con este medio.

Desde Fatun también aseguraron que no existe ningún acuerdo con respecto a las paritarias de los trabajadores no docentes. "Esto no es así, porque el gremio de Villa Mercedes no tiene la inscripción correspondiente, todavía no está, y entonces funciona, de acuerdo a la Ley de Asociaciones Profesionales, bajo la personería gremial que le extiende nuestra federación; nosotros somos quienes les damos la capacidad jurídica a los compañeros de la localidad y

determinamos quiénes componen la paritaria. Los compañeros que tenemos designados en función de paritarios, no solamente no fueron convocados, sino que nunca jamás fueron notificados, ni absolutamente nada sobre esta situación", dijo el representante.

Desde la Federación exigen que se anulen las resoluciones de nombramientos de cargos y que la situación vuelva a su inicio. Una vez logrado esto, buscan llegar a un acuerdo, poder juntarse entre todas las partes interesadas para poder emprender un camino de consenso, que cumpla con las vías legales y respete el convenio colectivo de trabajo del personal no docente de la casa de estudios.