Justo Daract: vence plazo para la obra del acueducto

Justo Daract esperaba con ansias la construcción de un acueducto que daría respuesta a las necesidades hídricas de la zona. La propuesta incluía no solo 23 kilómetros de ducto, también nuevas perforaciones, reservorios y destacadas optimizaciones a la planta potabilizadora. Sin embargo, la cautelar a la que dio lugar la jueza laboral María Eugenia Bona, pedida por el diputado nacional Claudio Poggi, irrumpe de manera atroz y pone en vilo un plazo clave a nivel administrativo que podría impedir el envío de los recursos económicos necesarios para la concreción de la iniciativa hídrica.

“La obra, de la que recibimos los sobres, pero no hicimos apertura, sino una contratación de entrega, es financiada por el ente nacional Enohsa, bajo el programa Proarsa, donde tienen una serie de requisitos para el financiamiento y ejecución. Uno de ellos es que la intervención tiene un límite para ejecutar la contratación e iniciar las tareas, desde la firma del convenio específico. Este convenio específico es el que habilita para el llamado a licitación y el envío de documentación para evaluación y contratación definitiva. Ese plazo vence el 25 de noviembre, por lo cual, de no haber hecho el proceso administrativo de adjudicación, toda la documentación necesaria y ahí haber presentado el acto de inicio de obra, esos fondos quedan caducados. El gobierno nacional, y en este caso el Enohsa, se saca toda responsabilidad y no financia la obra por incumplimiento de parte del gobierno provincial”, especificó el titular del Programa Infraestructura Hídrica, Fernando Yanzón.

Según precisó, de no resolver el caso rápidamente, no pueden hacer la apertura de sobres, y al no poder efectuar la apertura, no pueden evaluar oferentes ni determinar la empresa adjudicataria; en ese sentido, no se otorgaría la posibilidad del arranque de los trabajos. Los sueños quedarían truncos.

Antecedentes

Para comprender, la proyección del acueducto no es una idea que se traza de la noche a la mañana, sobre todo por la dimensión de las acciones y los aspectos técnicos/administrativos. En este caso puntual, se comenzó a trabajar en octubre de 2021.

Yanzón destacó que hay que presentar un proyecto al nivel de una empresa constructora. Se trata de un proyecto cerrado donde se dispone una serie de condicionantes como relevamientos, acciones de topografía, estudio de suelo, estudios hídricos para ver cuánta agua hay en la napa para impulsar; todas medidas que llevan muchísimo tiempo.

La primera etapa de documentación data de mayo de 2022. Y ya para diciembre del año pasado, el gobierno puntano tuvo el proyecto definitivo presentado. Ahí surgió la posibilidad de firmar el convenio por haber cumplido con lo solicitado. El presupuesto fue aprobado en mayo de este año y la habilitación para llamar a licitación la dieron el 18 de junio. “No es una obra que pueda proyectarse una semana después de las elecciones o una antes del 10 de diciembre”, remarcó Yanzón.

Entre las dificultades, como es financiada por el gobierno central, entra en un sistema de readecuación de precios —por medio de un decreto nacional—, por lo cual aunque el presupuesto oficial es de 1.600 millones de pesos, al día de hoy las ofertas van a rondar alrededor de 2.500 millones de pesos. Y posteriormente, de acuerdo al nivel inflacionario, va readecuando valores. Esto significa un daño para la provincia, no solo de pérdida de puestos de trabajo o un impacto directo a los beneficiarios, sino que se trata de un costo que en un futuro la jurisdicción no podrá financiar. Con el tiempo, saldrá unos 4 mil millones de pesos.

Rubén Casale es productor y vecino de la localidad. Comentó que el acueducto es una obra importante que siempre se ha pedido y encuadrado entre las principales necesidades de la zona. Sin embargo, por ahora todo está truncado.

Recientemente, el intendente, Alfredo Domínguez, reconoció que la medida cautelar ha causado un enorme dolor y desilusión en toda la localidad y aseveró que la acción es “verdaderamente un intento de golpe judicial”.