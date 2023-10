El trastorno de memoria sobre las obras que traspasan de gestión

A Claudio Poggi lo traicionó su afán de poder desmedido. Obstinado por ejercer como gobernador antes del tiempo constitucional, apeló cuando no a la Justicia para paralizar todos los actos del Gobierno que tiene mandato vigente hasta la medianoche del 9 de diciembre. Obnubilado por lograrlo, el dirigente de Juntos por el Cambio consiguió una parte de lo que buscaba. En un fallo sumamente polémico, una jueza laboral le dio curso a una cautelar que frenó toda la obra pública en la provincia, sin tomar dimensión ni uno ni otro del incalculable perjuicio que genera directa e indirectamente la medida.

Hay numerosos ejemplos en el mundo de obras de toda índole que han traspasado gestiones, sin distinción del sello político. Por caso, en San Luis no hay que irse mucho atrás en el calendario para recordar antecedentes. El más fresco es el de 2015.

En los últimos meses de gestión, Poggi licitó e inició más de cuarenta obras por un monto total, en ese momento, de mil doscientos cuarenta millones de pesos. Sí, leyó bien, más de cuarenta. Incluso puso en marcha una de ellas ocho días antes del recambio de autoridades. Como figura en el detalle adjunto, la terminación y reparación del Centro de Atención Primario de la Salud de Nueva Galia la comenzó el 2 de diciembre.

Ninguna de las que aparecen en la nómina fue pensada, consensuada ni pedida por quien fue su sucesor, Alberto Rodríguez Saá. ¿Qué hizo Rodríguez Saá?, ¿fue a la Justicia para frenarlas? No. Como entiende que el Poder Ejecutivo no debe detener su marcha y las gestiones no deben ser interrumpidas, más del noventa por ciento fueron continuadas y finalizadas entre 2016 y 2017, durante su gobernación.

Hubo tan solo cuatro obras que, a pesar de los grandes esfuerzos, no pudieron ser continuadas debido a que habían empezado con precaria calidad de materiales y presentaban enormes deficiencias estructurales. Tal es el caso de la remodelación y ampliación del Palacio Legislativo, de la construcción de una nueva escuela para el nivel primario y otra para el nivel secundario en La Punta y la planta metropolitana de reciclado y tratamiento de residuos en Donovan, que finalmente tuvieron que ser rescindidas.

Ni hablar de que la actual gobernación debió hacerse cargo de la bicicleta financiera en la que había caído la cadena de pagos a las constructoras, que derivó en la quiebra de una decena de empresas.

Todos hechos y antecedentes que llevan a pensar que Poggi debe padecer algún que otro trastorno de memoria.