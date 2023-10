Un dictamen tan grave como poco argumentado

La provincia sigue conmocionada por la medida cautelar dispuesta por la jueza laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción, María Eugenia Bona, a pedido del diputado nacional Claudio Poggi, una acción judicial que paraliza los trámites licitatorios y de adjudicación de obra pública en todo San Luis. El perjuicio económico es enorme y miles de personas temen por sus puestos de trabajo. Sin embargo, la justificación de una medida tan grave por su propia autora evidencia una simpleza o carencia argumentativa que resulta llamativa.

En la semana, Bona fue entrevistada en el programa "Nada Secreto", de Radio Universidad. Llamó la atención que la jueza utilizó frases ambiguas, casi como mostrando arrepentimiento por la decisión adoptada. Primero se excusó al indicar que “no soy contadora, y no soy especialista en presupuesto, pero sí he leído mucho sobre la Constitución Provincial, que es lo básico. Simplemente acá que se cumpla la Constitución”.

Se preocupó en explicar que la medida que frena la obra pública es una iniciativa temporaria y que tenía una alta chance de ser apelada y rebatida. “Acá hay una cautelar, y hay un amparo de fondo. Hay que darle traslado al Gobierno, que tiene que contestar. Hay que ver qué prueba presenta uno, qué prueba presenta el otro, y después se hará una resolución. No sé si la cámara compartirá mi criterio”, dijo.

“La mía no es que sea la santa voz, es lo que yo pienso y puedo estar equivocada. Me pueden decir que no compartimos lo que usted dice y 'lo damos vuelta', como decimos nosotros (sic). Son las reglas del juego, yo no me voy a enojar si la cámara me dice que usted se equivocó o lo que usted dice es un disparate”, agregó, en lo que luce como una defensa endeble del dictamen.

Al final de la entrevista, la jueza emitió una sentencia curiosa, porque marca una realidad que solo es posible de materializar a través de la ejecución de la obra pública durante períodos significativos de tiempo, precisamente lo que el fallo frena y obstaculiza. “San Luis era una especie de relojito, estaba todo ordenado, las autopistas, el wifi. Yo quiero seguir de esta manera; este es el San Luis que yo quiero”.

No es la primera vez que Bona está involucrada en sentencias polémicas. En 2021 insistió en la inconstitucionalidad del acceso al aborto legal.