Realizarán una jornada para fortalecer derechos

La Defensoría del Pueblo acciona más allá de las paredes de la oficina y genera iniciativas claves para los ciudadanos. Esta vez promueve la Jornada de Fortalecimiento de Derechos, una actividad que se desarrollará este sábado a las 16:30 en el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, ubicado en calle Pringles 738. El encuentro está orientado a potenciar las herramientas institucionales, en consonancia con la Agenda 2030 de la ONU.

“Estamos viviendo tiempos difíciles con teorías negacionistas. Tenemos que escuchar a candidatos que desconocen que hubo terrorismo de Estado en Argentina. Va a ser una charla muy útil para los que vayan. Muchas veces el ciudadano tiene un inconveniente con una compañía de celular, con la tarifa eléctrica, un problema con un banco. Se ahondará en esos aspectos que tienen que ver con liderazgos para dar institucionalidad a través del campo de valores. No hace falta haber sido electo diputado, gobernador o presidente de la Nación. Los liderazgos están en los barrios, en los clubes, en los medios, en las empresas, en las asociaciones no gubernamentales. A esas personas que son las que más se ocupan por hacer cosas les vendrá muy bien la charla”, dijo el defensor del pueblo, Enrique Ponce.

“Es importante cuando uno construye desde un lugar en común. Hay muchas formas de construir esa institucionalidad. El encuentro es para que los liderazgos salgan con más herramientas para que resuelvan dificultades cotidianas frente a la falta de acceso a un derecho. No es un problema de ideología. Todas las ideologías son positivas mientras tengan valores; el drama es cuando la ideología es una forma de organizar ideas que no son para el bien común. Eso es lo que tenemos en Argentina, ahora con el caso de Javier Milei o la candidata a vicepresidenta (Victoria Villarruel), que promueve directamente liberar genocidas por causas de lesa humanidad. No estoy haciendo una campaña para que se vote a Massa, sino que hay que poner sobre la mesa esta discusión con la actualidad”, añadió.

Disertará Carlos March, quien es periodista, director de Inteligencia Colaborativa en la Fundación Avina, exdirector ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano y autor de libros como "Dignidad para Todos" y "Democracia Bipolar", entre otros. También hablará Pablo Garciarena, abogado, coordinador de Atajo Mendoza, fiscal ad hoc en causas de lesa humanidad en Mendoza, integrante de la Asociación de Promoción y Protección de DDHH, Xumek e integrante de Repad.

Para participar hay que inscribirse previamente en el link: https://bit.ly/JornadaDerechosSanLuis. Aunque también estará abierta la posibilidad de hacerlo minutos antes del encuentro. Será una oportunidad para tejer redes. Está abierto a docentes, jubilados, profesionales y cualquier ciudadano que tenga el compromiso de promover derechos.

“Los disertantes son personalidades que trabajan fuertemente en lugares que por lo general uno no tiene acceso y los tendremos en San Luis. March, por ejemplo, trabaja en México, Colombia, en sitios donde están los cárteles. Garciarena es un fiscal de la democracia, que proviene de un organismo de DDHH. Nos darán una óptica muy buena de cómo trabajar desde los sectores más vulnerables”, dijo Ponce.

A su vez, el lunes 13 de noviembre a las 9, en la sede de la Unión de Docentes Argentinos, en Villa Mercedes (Pedernera 1055), se dará una charla bajo la misma tónica en la que disertarán Carlos March e Ismael Rins, quien es abogado, defensor del pueblo de Río Cuarto, secretario general del Instituto Iberoamericano de

Ombudsman-Defensorías del Pueblo y representante de Adpra ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Los interesados se pueden inscribir en https://bit.ly/JornadaDerechosVM.