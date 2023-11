Señoras y señores: hay que hacerse cargo

Para los candidatos hacerse cargo es presentar propuestas. El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, presentó "10 acuerdos para el futuro de la Argentina", en un acto de campaña en el teatro Gran Rex, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Van las diez propuestas de Sergio Massa.

Trabajo y producción en el centro

El primer acuerdo que debe tener Argentina es alrededor del trabajo y la producción y este será uno de los ejes fundamentales en su gobierno.

Superávits fiscal y comercial

Los superávits gemelos que le dieron a la Argentina los momentos de mayor desarrollo económico y mejor distribución del ingreso, junto a un sistema tributario progresivo y simplificado.

Abrazar el federalismo

La coparticipación es intocable.

Desarrollar las industrias del futuro

No a los procesos de desindustrialización. Se necesitan acuerdos de largo plazo y la convocatoria a un programa de políticas de Estado para los próximos diez o veinte años para garantizar inversiones que le pongan trabajo argentino a los recursos naturales.

Combatir el cambio climático y cuidar el ambiente

Un gran acuerdo alrededor de la defensa de una agenda contra el cambio climático. Y propiciar la convivencia entre medio ambiente o ambiente y desarrollo.

Defender y mejorar la educación pública, gratuita y de calidad

Defender un sistema educativo desde los cuarenta y cinco días hasta la universidad, público, gratuito, de calidad, inclusivo y con tecnología. Prosperará la Argentina de la igualdad de oportunidades.

Fortalecer la inversión en ciencia y tecnología

Para transformar materia prima en riqueza, para transformar y agregar valor en la producción de las pymes, para transformar el sistema educativo en capital económico de nuestra Patria y en mejores ingresos, no se debe renunciar a invertir en ciencia y tecnología y en desarrollo.

Desarrollo humano y oportunidades

Habrá que construir y animarse a desarrollar un combate en acuerdo de todos por el desarrollo humano y contra la pobreza como objetivo de toda de la dirigencia política, de la dirigencia gremial, de la dirigencia social, de la dirigencia empresarial, de la dirigencia educativa.

Definir una política exterior inteligente

Argentina tiene un único camino en materia de política exterior, que es la multipolaridad. Hay que dialogar, comerciar, articular con todos los bloques económicos, pensando en un solo interés, el de los argentinos. No importa lo que nos pidan de afuera, sino lo que se necesita acá adentro.

Velar por la seguridad y la justicia

Todos aquellos que son argentinos de bien van a estar involucrados y convencidos de que es tiempo de establecerlo: definir una agenda de seguridad y justicia que le devuelva la paz, la tranquilidad a los argentinos, para que la calle sea de los laburantes y no de los delincuentes. El delincuente en la cárcel, el laburante en el laburo.

Son las propuestas de uno de los candidatos. Es muy difícil sintetizar, con todas sus variantes, las propuestas libertarias. Y las que se entienden, espantan, asustan, confunden y riegan de incertidumbre la convivencia democrática que tanto costó construir.

Las opciones están muy claras. Quienes se hacen llamar líderes, dirigentes, representantes, no pueden permanecer en silencio. No pueden recurrir a obviedades que invocan preceptos inquebrantables. Es cierto que cada ciudadano es libre y decide en función de esa libertad. Tan cierto como que el silencio en estas instancias es sospechoso, es signo de complicidad y de falta de responsabilidad y compromiso. Después se alegan múltiples cuestiones, pero cuando la democracia recurre a las responsabilidades políticas, algunos se borran inexplicablemente. Señoras, y señores a expedirse. Llegó la hora de la verdad. Y si no, a hacerse cargo de semejante omisión.