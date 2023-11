Rectores universitarios: "Es con más becas y no con 'vouchers'"

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó su defensa de la educación pública, a seis días de concretarse el balotaje presidencial que postula a dos proyectos de país, antagónicos e irreconciliables entre sí. En señal de una posición tomada, de apoyo a la propuesta estatista, los rectores de más de medio centenar de casas de estudios nacionales sostuvieron que el sistema universitario debe financiarse “con más becas y no con 'vouchers'”.

Así lo reflejaron en un documento publicado este martes, en el que los titulares de las universidades reafirmaron su inclinación por un modelo de educación pública “como política de Estado”.

“Las universidades públicas queremos una Argentina con más educación pública de calidad, sin aranceles que expulsen a estudiantes ni políticas educativas mercantilistas que piensen en la educación como un bien transable, que condene al país a una mayor desigualdad y exclusión de amplios sectores sociales”, indica el CIN en uno de los apartados del comunicado.

Además, el texto agrega: “Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas. Es con más científicas y científicos investigando, y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente”.

En la provincia, el manifiesto de los rectores se pondrá a consideración, este jueves, en la sesión del Consejo Superior de la UNSL, con la intención de que ratifique la posición de las casas de estudios que componen el sistema universitario público y gratuito.

Prensa UNSL/ALG