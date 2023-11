La UNSL hizo un llamado para defender la educación pública

En una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), este jueves se aprobó por unanimidad la adhesión al comunicado que hizo el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en defensa de la educación pública, la democracia y el sistema tecnológico en el país. En segundo punto, y también por unanimidad, se votó el repudio absoluto a las pintadas con las que amaneció la Universidad Nacional de Cuyo por la mañana.

La acción se replicó en más de cincuenta universidades públicas del país. En total siete instituciones educativas superiores formaron parte de un streaming en donde se compartieron las sesiones y la UNSL fue una de ellas. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, participó de la jornada en la Universidad Nacional de Hurlingham.

"El arancelamiento en las universidades va a ser una tragedia para Argentina. Lo que nos quieren plantear como novedad en Argentina ya pasó y fue trágico. El sistema universitario fue arancelado durante la dictadura militar y fue la primera vez en la historia que bajó la matrícula de estudiantes universitarios”, advirtió.

Al canto de "Universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode; universidad pública y gratuita, y al que no le guste, fascista, fascista", a las 9 de la mañana comenzaron a congregarse en la explanada del Rectorado estudiantes, docentes y no docentes para defender con fervor el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en la Argentina.

A las 12 del mediodía, y luego de un cuarto intermedio, el rector de la UNSL, Víctor Moriñigo, leyó el comunicado del CIN en que se exponen los puntos de por qué es importante mantener un sistema democrático con salud y educación pública, y cómo estas instituciones transforman la vida de las personas que por ella transitan.

"A pesar de estos vaivenes, en los últimos cuarenta años, desde el retorno de la democracia a la Argentina, el sistema universitario se expandió como nunca: hay una o más universidades en todas las provincias. De los 300.000 estudiantes universitarios en 1983 se pasó a más de 2.000.000 en 2023. Las empresas, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, de la Argentina y del mundo, saben que un/a universitario/a argentino/a es un/a profesional bien formado/a, en lo disciplinar y en lo ético", expresa en unas de sus líneas el comunicado.

Luego de la lectura, se procedió a la votación por parte de los consejeros y consejeras presentes representantes de los cuatro claustros que conforman la UNSL. El apoyo fue unánime.

A continuación, comenzaron a expresar algunas palabras en relación a la jornada que los encontró con temor, pero también en una lucha que no cede. Fue, como dijeron los presentes, una jornada de reflexión y un llamado de atención a la comunidad para que, este domingo, en el balotaje presidencial, "voten con conciencia en favor de los derechos conquistados, porque los derechos que se quitan no se vuelven a ganar", repitieron en referencia a las propuestas de Javier Milei, de La Libertad Avanza.

"Hoy no es por nosotros, es por los que vienen. Y si nosotros pudimos ser lo que somos fue por los que estuvieron antes y dieron su vida. A esta cadena de responsabilidades le tenemos que hacer honor. Somos tan distintos aquí en el Consejo Superior de la UNSL y hemos podido ponernos tan de acuerdo. Es una verdadera fortaleza del pluralismo universitario", expresó el rector.

"Tenemos que invitar a darnos, entre todos, una segunda oportunidad. Nos la merecemos en honor a la historia y a los que no están. Es con la solidaridad de un pueblo, que entiende que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, y es porque somos un país profundamente desigual, económicamente hablando, socialmente hablando y geográficamente hablando", agregó Moriñigo.

Además de coincidir en la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, los asistentes a la actividad dijeron que no hay que volver a la época de los Falcon verdes, que en la universidad no se adoctrina, que son 30 mil los desaparecidos y que uno es Mauricio López, y que si hay que luchar, lo harán unidos y con convicción.

