Condenaron a 9 años de prisión a Pablo Torres Lacal por la muerte del hijo de Storani

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro condenó a la pena de 9 años de prisión a Pablo Torres Lacal por la muerte del hijo del ex funcionario radical Federico Storani, ocurrida en marzo de 2016 en el Delta del Tigre.

El TOC N°1 determinó la condena para Lacal por la muerte de Manuel Storani, de 14 años; de su madre, Ángeles Bruzzone, y de un tripulante amigo que iba en la embarcación.

Los jueces Alberto Ortolani, Sebastián Hipólito Urquijo y Gonzalo Aquino determinaron que Torres Lacal, de 55 años, es culpable del delito de "triple homicidio simple con dolo eventual".

Durante los alegatos, el fiscal Diego Callegari había pedido la pena de 12 años de prisión, mientras que Storani, como querellante, y a través del abogado Carlos Acosta, pidió 13 años de cárcel por la misma figura delictiva.

Según informaron los magistrados en su veredicto condenatorio, el acusado no quedará detenido hoy sino que permanecerá en libertad hasta que quede firme el fallo.

Con respecto a la defensa de Torres Lacal, a cargo de Maximiliano Rusconi, había reclamado la absolución.

Durante el juicio, el acusado pidió disculpas a los damnificados: "Fue lo peor que me pasó en la vida. Desde que me desperté, siete días después del accidente, no paraba de llorar. Pido sinceras disculpas porque entiendo lo que están sintiendo".

