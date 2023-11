"Arrope", de Villa María a la Casa del Poeta

En las mañanas invernales de su infancia, en Merlo, León Ortega recibía de su abuela una cucharada de arrope diaria. Años después, cuando tuvo que bautizar su primer proyecto musical serio, recordó el sentido emocional que tenía aquella preparación y lo relacionó simbólicamente con la mixtura musical de su grupo, al que considera "un cocinado intercultural". Así es que el quinteto que esta noche tocará en la Casa del Poeta, en el regreso de León a su pueblo natal, lleva un nombre que describe la lenta cocción, la dulzura y la fusión.

El hecho de que "Arrope" —que completan Luciano de la Rosa, José Mestre, Clara Sirvent y Tadeo Lemme— haya nacido y desarrollado su actividad en Villa María, Córdoba, es otro aspecto que hace la diferencia del grupo. "Tenemos una influencia grande de bandas de Villa María y de la ciudad misma, porque nos conocimos estudiando la carrera de composición musical", dijo Ortega, quien adjudicó la variada escena musical de la ciudad a la presencia de la universidad pública.

El germen de la agrupación se produjo mientras León estudiaba Antropología en Córdoba capital, previo a su arribo a Villa María. Su interés por la etnomusicología lo llevó a impulsar un proyecto musical que se basara en los principios de colonialidad y de la filosofía de la liberación. "Era como empezar a construir contenidos de estética sonora más vinculados a la música americana y reivindicando las músicas populares". La aceptación de las "influencias de la colonización" le dio al grupo el toque de jazz, neo-soul y rock que termina de conformar la sonoridad.

Ortega, hijo de la notable cantora merlina Sonia Amaya, empezó con las composiciones y como método se las pasó a sus compañeros para que le impongan su propio estilo. Pese a que el guitarrista regresó a vivir a Merlo, la banda continuará con sus proyectos que incluyen la grabación de un disco el año que viene y la publicación de tres canciones que registraron en su paso por la Casa de la Música, de Villa Mercedes.

Respecto al show de hoy, León siente que es su oportunidad de mostrar ante su gente el desarrollo que tuvo su carrera y el aporte que cree darle a la comunidad. "Es importante crear contenidos de músicas nuestras, evolucionar y ponerlas a disposición de la gente, de la comunidad que me crió, que me abrazó y que me protegió en este hermoso valle. De aquí también surge la sensibilidad que propone el proyecto".

De hecho, el guitarrista hizo las canciones de "Arrope" en honor a las sierras merlinas y el río de Villa María, por lo que aseguró que la vinculación de la banda con la provincia es total. Eso hace que las expectativas para el show de esta noche sean altísimas. El grupo se presentará junto a "Rescoldo Trío", una banda que suma presentaciones y aplausos en toda la provincia.

Más allá de que la cercanía del show con el balotaje fue casual, para un grupo con la carga ideológica que tiene el quinteto las elecciones del domingo no son menores y tras el recital, todos los integrantes regresarán a sus provincias para la votación. "Es una elección entre un partido inglés y una propuesta soberana", resumió el cantante.

► PARA AGENDAR

DÍA: viernes 17 de noviembre

HORA: 21

LUGAR: Casa del Poeta, Merlo

ENTRADA: de 1.000 a 2.000 pesos