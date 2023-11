Más de 420 mil sanluiseños votarán en la segunda vuelta

Sin cambios. No hubo modificaciones en el padrón ni establecimientos o mesas de votación respecto a octubre. Foto: El Diario.

Según confirmó a El Diario de la República la secretaria electoral Sonia Randazzo, 421.044 personas estarán habilitadas para votar en la segunda vuelta electoral que definirá hoy al presidente y al vicepresidente de la Nación, por cuarta vez en el año tras las elecciones generales provinciales de junio, las PASO de agosto y las generales de octubre. La autoridad señaló que los lugares de votación serán los mismos que en las generales: se desplegarán 1.311 mesas, en 258 establecimientos de todo el territorio.

“Hubo agregados de la gente del comando electoral que vota en los establecimientos, autoridades de mesa y delegados de la Justicia que fueron incorporados en los locales en los que trabajarán en la jornada. Autoridades que hayan sido incorporadas recientemente votarán en las mesas en las que se encuentren inscriptos”, detalló la secretaria.

Sobre las autoridades precisó que serán 3.160, que se dividen en presidentes y vocales titulares. Además, en las mesas pares se adicionó un vocal suplente en el caso que alguno de los actores antes nombrados se ausente. En cuanto a los delegados de la Justicia Electoral, serán 291.

Randazzo informó que la Junta Electoral Nacional dispuso que las boletas válidas para votar por cualquiera de las dos opciones, ya sea Sergio Massa y Agustín Rossi de Unión por la Patria (UxP) o Javier Milei y Victoria Villarruel de La Libertad Avanza (LLA), serán las que tengan fecha del 19 de noviembre y a su vez las que tengan fecha de la elección general del 22 de octubre. En este segundo caso, solo se admitirá el cuerpo donde aparecen la categoría de presidente y vicepresidente, ya que es la única que resta definir del año electoral.

La Junta Electoral Nacional de la Capital Federal advirtió por una provisión baja de boletas por parte de LLA en ese distrito. En San Luis, en cambio, el panorama es distinto. LLA entregó un promedio de 150 boletas por mesa, mientras que UxP 150 y en algunas mesas hasta 200. La secretaria agregó que por contingencias, los delegados tendrán un mazo de 350 boletas por fuerza en establecimientos de hasta 6 mesas y dos mazos de 350 en locales de 7 mesas en adelante.

“Quien tiene la obligación de llevar las boletas son las agrupaciones políticas a través de sus fiscales, pero de todas formas se los invitó, si así lo deseaban, a acompañar 350 boletas por cada mesa con las urnas para el inicio del acto”, respondió la funcionaria electoral al respecto.

Randazzo apuntó que no cree que haya demoras en el escrutinio provisorio, ya que se trata de una sola categoría. Por otro lado, aclaró sobre la validez de este conteo y su diferencia con el definitivo.

“El escrutinio provisorio no es vinculante, no tiene valor jurídico para la Junta Electoral. El que tiene validez es el definitivo, que practica la Junta Electoral con la intervención de los apoderados, de las agrupaciones que intervienen y los fiscales de escrutinio que han designado. Este no es con los telegramas del correo, es con las actas que han remitido las autoridades”, diferenció.

Experiencia previa

Solo hubo un balotaje que se hizo efectivo en la historia de las elecciones argentinas: el de 2015, que enfrentó a Daniel Scioli, del Frente Para la Victoria (FPV), con Mauricio Macri, de Cambiemos. En San Luis el nivel de participación fue elevado: un 79,99%, equivalente a 285.782 votantes. Otro punto interesante fue la diferencia a favor de Macri en San Luis, de casi 30 puntos. El líder del PRO se impuso en la provincia por el 64,13%, 178.156 votos. Scioli por su parte llegó al 35,87%, por 99.667.

En aquel entonces solo se habían dado 3.403 votos en blanco. Consultoras y medios nacionales apuntan a dos factores: una indecisión que ronda el 10% de los votantes, que podrían inclinarse o no al voto en blanco, y un posible aumento en el ausentismo por el feriado de mañana por el Día de la Soberanía Nacional.

Clases virtuales en las escuelas afectadas

En las escuelas donde se vote, las actividades escolares del martes 21 de noviembre en el turno mañana serán virtuales, para que el personal de maestranza de la institución realice las tareas de limpieza correspondientes, (mañana es feriado).

Además, en el turno tarde y noche las clases se dictarán de manera presencial.

Redacción/ALG