Aprueban modificación de la ordenanza de taxis y remises de Merlo

El Concejo Deliberante de Villa de Merlo aprobó por unanimidad algunas modificaciones de la ordenanza municipal que regula el traslado de personas en la vía pública en taxis y remises. En la nueva norma, se actualizaron las tarifas de las sanciones, el valor de las licencias, las habilitaciones y transferencias, entre otras disposiciones.

Semanas atrás, los ediles mantuvieron una reunión con propietarios y choferes. En el encuentro, recibieron planteos que aducían como una amenaza el posible desembarco de Uber y otras aplicaciones en la villa turística. Por eso, pidieron penalidades más fuertes para los vehículos que trabajen sin la habilitación correspondiente.

A modo preventivo, los trabajadores y representantes del sector les comunicaron a los concejales su preocupación por el arribo de la aplicación y lamentaron que pudiera suceder algo similar a lo que ocurrió en San Luis y en otras ciudades del país. En su momento, les pidieron que apliquen penas más duras y que comprendan tres categorías: una multa económica, el acarreo del vehículo y el secuestro.

Los concejales —en comisión— trabajaron en la vigente ordenanza N° 893 de 2004. “Tras el pedido de los taxistas y remiseros ante el temor de la llegada de los vehículos de transporte de pasajeros no regulados, como es Uber y otras aplicaciones, decidimos analizar la ordenanza, realizarle también las modificaciones necesarias y un ordenamiento”, precisó la concejal del bloque Juntos por el Cambio, Ana María Nicoletti.

En caso de que se origine el desembarco en la villa turística de aplicaciones que mediante automóviles no habilitados por el Municipio trasladen pasajeros, la nueva ordenanza N° 893-2004 (2023) estableció la prohibición para este tipo de rodados. “Se procederá al secuestro del auto, y para retirarlo se deberá pagar una severa multa”, manifestó.

La sanción podrá ir de entre 25 y 250 Unidades de Valor; cada una es equivalente a un litro de nafta de mayor octanaje YPF.

Una modificación que exigirán a los remises que trabajan en la villa es un color uniforme de todos los vehículos, que será el verde. “Le exigiremos un color similar al que tiene el escudo de Merlo y les daremos un año de tiempo para que puedan plotearlo o pintarlo”, señaló.

También discutieron el punto del otorgamiento de las licencias, que tiene como tope máximo actualmente de 91 para remises y 45 para taxis. “Si bien no se pueden vender estas licencias, tenemos conocimiento de que hay gente que las vendió por un valor de 13 millones de pesos. A partir de ahora, las nuevas licencias que otorgue el Municipio serán en forma de comodato y serán intransferibles. Tendrán que volver a la Comuna, presentarlas en concurso público y el oferente que quiera comprarlas deberá cumplir los requisitos establecidos necesarios. No me parece bien que se haga un negocio con esto, que es un servicio público”, detalló.

Redacción/ALG