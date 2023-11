Advierten por la persistencia de la sequía en la provincia

La continuidad de las precipitaciones se hace rogar en la provincia, por eso advirtieron por la persistencia de la sequía en las principales cuencas hidrográficas. Los diques Potrero de los Funes y Cruz de Piedra son los dos que más bajos están. Ante el panorama de falta de precipitaciones, San Luis Agua pidió cuidar el recurso.

La empresa estatal precisó que en estos meses las lluvias que se registraron fueron en la parte baja de las cuencas hídricas y no en las altas. “Necesitamos que llueva en los sectores altos de las Sierras de San Luis y en las Sierra de los Comechingones, lo que permitirá aumentar el caudal de los ríos y los arroyos que abastecen los diques y las captaciones que tenemos para suministrar a las plantas potabilizadoras de los pueblos del interior. El caudal bajó mucho debido a la escasez de precipitaciones”, precisó el subgerente de Planeamiento y Ejecución, Daniel Torres.

El funcionario dijo que hay embalses en la provincia que están al límite en relación a la cantidad de recurso por la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas. “Son algunos diques, por eso estamos esperando que nos acompañen las lluvias en los próximos días”, afirmó.

Por la escasez de las precipitaciones, señaló que los diques de Potrero de los Funes y Cruz de Piedra son los dos que más bajos están en la provincia. “El del Potrero de los Funes es el más complicado y está en una situación más crítica porque está muy bajo. El de Cruz de Piedra lo hemos podido mantener en cierto nivel por las tareas operativas que hacemos para minimizar el consumo. Otro que también está bajo cota es el de Paso de las Carretas”, detalló.

En el caso de El Trapiche y el paraje Riocito, los cursos fluviales que los abastecen tienen una merma considerable. “El río Trapiche trae muy poca agua y el arroyo que alimenta al paraje Riocito dejó de escurrir. San Luis Agua está abasteciendo al municipio a través de camiones cisternas. En el caso de Los Molles y El Suyuque, también están en las mismas condiciones. Los asistimos de la misma manera para que tenga agua toda la población”, describió.

Adelantó que si en poco tiempo no se producen precipitaciones en el río Trapiche para aumentar el caudal, no ingresará el recurso a la planta local y la villa turística podría quedarse sin agua. “Si las condiciones no mejoran, estará complicada esa zona”, manifestó.

Explicó que el panorama actual que se manifiesta en los ríos y los embalses es debido a la escasez de precipitaciones en la provincia en los últimos tres y cuatro años. “Venimos hace muchos años con muy poca lluvia y los diques no se llenan lo suficiente. Estamos extrayendo más agua de lo que se puede recuperar. Esta falta es debido principalmente al fenómeno de La Niña de los últimos años. Ahora esperamos que el fenómeno de El Niño, que se viene pronosticando, comience a desarrollarse de forma continua y podamos tener mayores precipitaciones”, resaltó.

Los datos más recientes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) —un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas— revelaron que es probable que el fenómeno de La Niña que se está viviendo actualmente persista, por lo menos, hasta fin de año. De ese modo, se convertiría en el primer “episodio triple” de La Niña de este siglo, al presentarse por tercera vez consecutiva en la temporada primavera-verano del hemisferio sur, un hecho excepcional que hasta el momento solo ocurrió en dos ocasiones desde 1950.

