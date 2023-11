Carlos Casteglione: "Estamos mejor que River e Independiente"

Después de la última fecha del torneo de Primera B con goleada de San Luis FC 5-1 ante Camioneros, y la entrega de la copa de campeón por parte de la AFA, las "Pibas" ya enfocan el futuro inmediato en Primera A. Cuerpo técnico y dirigentes están abocados a reforzar al plantel para ser protagonistas en la máxima categoría.

"A todas las puntanas que están afuera las queremos repatriar, estamos haciendo los intentos. Están Martina del Trecco, Paloma Fagiano (ambas en River), Nuria Martínez y Valentina Barroso (las dos en Independiente), y sería un placer, pero sabemos que tienen ofertas del exterior y algunas pueden elegir quedarse en Buenos Aires. Están en clubes grandes, pero yo creo que nosotros estamos mejor que River e Independiente, no tenemos nada que envidiarles, y cuando pase el año de competencia seguramente se va a notar". La sentencia es de Carlos Casteglione, el DT de San Luis Fútbol Club, y explica: "Tenemos una estructura a la altura de una Selección nacional o de Boca, después ningún equipo tiene la estructura que tenemos acá".

Casteglione cuenta: "Investigamos, preguntamos, y en cuanto a entrenamientos, a material, a la logística, estamos mucho mejor. Lo que pasa es que Independiente tiene su historia, es de los mejores del mundo, pero hay que diferenciar el fútbol masculino con el femenino. Independiente es un grande, pero por el masculino, en el femenino no le dan la importancia que se merecen las chicas, y acá si se la damos".

El DT de San Luis FC analiza: "Nos va costar el primer año que se den cuenta que lo que decimos es real, y lo mostramos, no estoy vendiendo humo, no me hace falta, esta es la realidad".

La aparición de San Luis FC en la A será una novedad, y en la contratación de las futbolistas que llegarán hay que mostrar cómo se trabaja en San Luis y hacia dónde apunta.

"Estamos viendo y analizando quiénes vendrán. Vamos a necesitar entre 8 y 9 jugadoras, y vamos a traer en algunos puestos que nos hemos quedado cortos. En la delantera con la lesión de Laura (Romero) nos quedamos cortos, y ahí debemos reforzar. Laura no sabemos si llegará al inicio de la pretemporada", indica el DT sobre la goleadora del equipo, que se rompió los ligamentos de la rodilla derecha.

2024: el 8 de enero comenzará la pretemporada. La primera competencia de San Luis FC será la Copa Federal, con 16 equipos, que inicia el 31 de enero.

"Estoy muy conforme con la base que vamos a dejar, las jugadoras están capacitadas para jugar en Primera A, y vamos a traer jugadoras para jerarquizar el plantel y que compitan por un puesto", dice Casteglione y avisa: "Las que traigamos no serán titulares ni las que están serán suplentes, acá será una competencia por el lugar. El año que viene será muy finita la línea entre ser titular, ir al banco o quedar afuera. Será muy peleado, tendremos dos o tres jugadoras por puesto, casi todas del mismo nivel, y desde el cuerpo técnico habrá que tener el ojo bien finito para ver quién está mejor para competir cada fin de semana".

En Primera A el fixture es diferente al de la B, en el que la competencia era cada 6 o 7 días. En la A se juega cada 4 días, a veces cada 5 u 8 días, "entonces habrá más rotación y todas tendrán posibilidades, por eso queremos armar un plantel muy competitivo, que todas estén para jugar y no se note el cambio".

Con las bajas de Gabriela Silva, Jésica Arce (arqueras), Andrea Salgado (delantera), Yamila Crespín, Cecilia Morales (mediocampistas), Florencia Escudero y Magdalena Jofré (defensoras), el entrenador les deseó lo mejor: "Estamos agradecidos, queremos que tengan más minutos de lo que tuvieron acá. Todas fueron muy importantes en el logro del ascenso".

Sobre el cupo de jugadoras extranjeras, hay 4 que pueden firmar planilla, de 5 posibles para sumar en el plantel. "Queremos ocupar bien esos cupos, tenemos dos con Mariana Zárraga (México) y Nikol Laurnaga (Uruguay), estamos charlando con ellas por el nuevo contrato y ojalá se puedan quedar con nosotros. Están muy contentas y están negociando sus representantes con los dirigentes. Luego veremos los otros cupos".

La revolución va por más.