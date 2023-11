Casteglione: "Tenemos un sueño que se llama Copa Libertadores"

“Lo que consiguieron las chicas era lo que veníamos buscando hace mucho tiempo, desde casi dos años y medio que me llamaron para formar parte de este proyecto, lo craneamos mucho tiempo antes de jugar en la C con este objetivo, el de llevar al equipo a Primera, y no hemos parado hasta conseguirlo”, dice Carlos Casteglione, director técnico de San Luis Fútbol Club, el equipo puntano que jugará en la A del femenino de AFA en la próxima temporada.

Casteglione, exfutbolista de Juventud Unida Universitario, sabe de ascensos y de títulos: subió de la B Nacional a Primera A con Arsenal de Sarandí y Rosario Central. Y fue campeón de la Copa Sudamericana y de la Suruga Bank con Arsenal. “No fue fácil para nada, los que estuvieron en el cuerpo técnico saben que no fue fácil. Agradezco el equipo impresionante de laburo que tenemos”.

El entrenador puntualizó: “Estas pibas quedaron en la historia, sus nombres van a estar por siempre en la historia de la provincia. Hicieron muchos sacrificios; fuimos muy exigentes, mucho más que el año pasado, desde el estricto pesaje semana a semana a los entrenamientos. Fuimos muy intensos, pero fueron semanas exigentes para que queden en la historia. Y lo hicieron”.

Casteglione sostuvo: “Generamos un vínculo de respeto, a las futbolista las traté como a mis hijas, espero que las familias de ellas estén contentas; intentamos cuidarlas, protegerlas, creo que con el cuerpo técnico lo hemos hecho. Que disfruten, esto es único”.

El DT se refirió a Samanta Montero, quien el año pasado ascendió como jugadora y ahora fue su ayudante de campo: “Es una persona con mucha capacidad, no tiene techo, en algún momento me gustaría que ella sea la cabeza de este grupo. Se tiene que seguir preparando y mejorando, como lo hacemos todos. Tiene un futuro enorme como entrenadora”.

La ilusión crece y “Caste”, como lo llaman las jugadoras en la intimidad, pone el próximo objetivo en la máxima expresión: “Tenemos un sueño que se llama Copa Libertadores”.

► La mano derecha del DT

“Estoy viviendo un sueño y lo estoy disfrutando. Luché mucho por esto, luchamos con muchas compañeras para que el fútbol femenino crezca y se está dando”, indicó Samanta Montero, a quien Casteglione eligió como su mano derecha para esta temporada. “Este equipo es muy sacrificado y trabaja mucho. Lo de este año es increíble, trabajaron muy duro, se lo merecen. Esa ambición con la que entrenaron día a día la trasladaron a la cancha”.

A título personal, "Sami" aseguró que, antes como jugadora y ahora en el cuerpo técnico, “son dos experiencias hermosas, es increíble lo que estoy viviendo, ser tan privilegiada de vivir esto desde dos lugares diferentes. Gracias a Cintia (Ramírez), a Agustín (Alessio) y a 'Caste' (Carlos Casteglione)”. Y sobre el DT contó con lágrimas de emoción: “Estaba con una lesión y no sabía si podría seguir jugando, y 'Caste' me ayudó con esta propuesta de no abandonar y seguir siendo parte. Gracias infinitas a él y a todos los que apoyan al fútbol femenino”.

Montero mira atrás y dice: “Hay mucha nostalgia, de las veces que no nos prestaban la cancha, de jugar en canchas de tierra para que esto crezca… miro a mi mamá y recuerdo a mi papá que siempre me apoyaron, todo eso me viene a la cabeza en este momento tan especial”.

Samanta ahora mira adelante. “Seguiremos disfrutando, pero ya enfocados en lo que viene. Esto sigue y no va a parar”.

