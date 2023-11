Con dupla sanluiseña, River venció a UAI Urquiza y quedó cerca de los cuartos

Primera División. Martina del Trecco, con la 9 (tercera abajo), y Paloma Fagiano (16, última abajo a la derecha) posaron entre las once titulares. Foto: River Plate.

River Plate le ganó este miércoles a UAI Urquiza como local por 1 a 0 y quedó cerca de clasificarse para los cuartos de final de la Copa de la Liga Femenina de fútbol de Primera División.

Las “millonarias” dieron el batacazo en el River Camp, en uno de los tres partidos que pusieron en marcha la décima y última fecha del certamen.

Martina del Trecco y Paloma Fagiano, la dupla sanluiseña, fueron titulares en el equipo dirigido por Daniela Díaz.

El gol de River fue marcado por Milagros Díaz, a los 27 minutos de la segunda etapa, tras un centro a la distancia y preciso de la mercedina del Trecco.

Con esta victoria, River llegó a las 17 unidades, quedó en la tercera posición de la Zona A y se clasificará a los cuartos de final si este jueves, Belgrano de Córdoba (cuarto) y Banfield (quinto), ambos con 15 puntos, no ganan sus partidos ante Platense y San Lorenzo, respectivamente.

En tanto UAI Urquiza, que finalizó con diez futbolistas por la expulsión de Camila Bravo (23 minutos ST), suma 22puntos , es líder y ya accedió a los cuartos de final del torneo.

Por la Zona B, Excursionistas y Boca Juniors, primero en su grupo y mejor equipo hasta el momento del torneo, igualaron 0 a 0 en el Bajo Belgrano.

Antes, también por la Zona B, Huracán le ganó como visitante en el estadio Ciudad de Caseros a Estudiantes de Buenos Aires por 3 a 0 y quedó a un paso de clasificarse para los cuartos de final de la Copa de la Liga femenina. Alejandra Montero (26’ PT), Aylén Zárate (37’ ST) y Delphine Pafundi (54’ ST) marcaron para la victoria del "Globo".

Partidos de este jueves

Zona A:

A las 9: Platense vs. Belgrano de Córdoba.

A las 17: SAT vs. Defensores de Belgrano, Estudiantes de La Plata vs. Independiente y Banfield vs. San Lorenzo de Almagro.

Zona B:

A las 9: Rosario Central vs. Racing Club.

A las 17: El Porvenir vs. Lanús y Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Ferro Carril Oeste.

Posiciones:

Zona A: UAI Urquiza 22 unidades; San Lorenzo 19; River Plate 17; Belgrano y Banfield 15; Platense 14; Independiente 11; SAT 8; Estudiantes de La Plata 3; y Defensores de Belgrano 0.

Zona B: Boca Juniors 28 puntos; Racing Club 21; Ferro 19; Huracán 13; Estudiantes de Buenos Aires 12; Rosario Central y Excursionistas 11; Gimnasia y Esgrima La Plata 10; y El Porvenir y Lanús 6.

Redacción-Télam