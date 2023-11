Juventud Unida, en proceso de barajar y dar de nuevo

El empate 1 a 1 con sabor y rótulo de derrota que consiguió Juventud Unida Universitario en su visita a Independiente de Chivilcoy significó, además de la eliminación en octavos de final del Torneo Federal A, el cierre de varios ciclos en el club de "El Bajo".

El equipo se quedó sin competencia y 24 horas después de ese acontecimiento se comunicó el final del contrato del mánager deportivo de la institución, Gonzalo Salgueiro, quien ya no seguirá al frente de las decisiones futbolísticas del club.

El "Araña", exarquero de la institución, ocupó ese puesto durante cuatro años y lo hizo de manera exitosa, logrando que más de 35 juveniles fueran promovidos de las fuerzas básicas del club al equipo profesional que milita en el Torneo Federal A, y cerrando varios acuerdos para que algunos jugadores tuvieran la chance de crecer y emigrar a categorías superiores, como en el caso de Santiago Solari.

El uruguayo no será una pieza fácil de sustituir porque era un dirigente omnipresente, y deja además un plantel compuesto por un 70 por ciento de jugadores de la provincia.

Pero esta no será la única baja que tendrá el club, ya que 36 horas después de la eliminación, ayer por la mañana el que se despidió del club entre agradecimientos fue Gabriel Bossio, presidente de Juventud Unida.

"Llegó el día de agradecer a este hermoso club por permitirme vivir esta etapa de mi vida. Quiero expresar mi profunda gratitud a la excelente dirigencia que trabaja incansablemente por el club, así como a todas las personas que día a día contribuyen al éxito de la institución", explicó Bossio en su carta de despedida en redes sociales.

"Mi agradecimiento se extiende a los profesionales coordinadores, mánagers, al equipo de prensa, al cuerpo técnico, al cuerpo médico, a los jugadores, a los exdirigentes, a los apasionados hinchas y a todas aquellas personas que aman y apoyan a este club, contribuyendo a que Juventud sea el más grande de San Luis. No quiero dejar de mencionar todas las disciplinas que forman parte de este club, como el fútbol, el hockey, el fútbol adaptado, el futsal masculino y el futsal femenino, así como la escuela generativa. Cada una de ellas juega un papel importante en nuestra historia y éxito. He vivido momentos increíbles aquí y me siento agradecido por haber formado parte de esta gran familia. Gracias a todos por los logros alcanzados y por tener metas tan ambiciosas", cerró el comunicado.

En diálogo con El Diario, el dirigente confirmó que se aleja por no poder dedicarle todo el tiempo que le gustaría a su función, explicó que seguirá vinculado al club y a una nueva lista probablemente en un puesto menos jerárquico.

Gabriel también adelantó que intentarán sostener la figura de mánager deportivo, o al menos una comisión o consejo que se encargue de tomar las decisiones futbolísticas y de lineamientos para la próxima temporada, pero que las novedades recién aparecerían en un mes o quizá después del 3 de enero, cuando debería haber un nuevo presidente listo para asumir.

En este tiempo recibirán informes de gestión tanto de Primera como de inferiores, y analizarán todos juntos si continúan el cuerpo técnico y los refuerzos de cara a 2024.

Otros dos ciclos que se cerraron fueron los de Misael Sosa y Juan Cruz Arnó, dos de los talentos jóvenes y de la cantera que seguirán su carrera en una categoría superior, con el sueño de llegar a la Liga Profesional.