Convirtió el garaje de su casa en un taller para construir aviones

Desde hace varias décadas, Javier Darnay forma parte del círculo aeronáutico de San Luis. Esta vez decidió dar el paso de modificar completamente el garaje de su casa y convertirlo en un taller para construir aviones. Compró máquinas, herramientas y materiales, y organizó los espacios para llevar adelante una tarea que a muchos les podría parecer increíble.

El abogado villamercedino reparte su tiempo entre su profesión y la pasión por el cielo. Es piloto privado desde hace unos treinta años y fue presidente del Aeroclub de la ciudad de 2013 a 2019. "Empecé a hacer un avión que se llama ‘Félix’, es un modelo experimental parecido al 'Piper J3', que ya hicimos en 2017 junto a Fernando Persa; a ese lo llamamos Guor, en honor a un cacique del pueblo ranquel, y salió campeón de la Argentina en un campeonato. El de ahora es por Aviador Origone, el primer mártir de la aviación argentina que nació acá, y busqué un nombre que tuviera que ver con la ciudad", mencionó.

Javier vive con su pareja Florencia, su hija Caetana, de 3 años, y el pequeño Augusto, de 5 meses. "La más grande me acompaña: está en el taller conmigo, se pone los anteojos de protección, agarra destornilladores y me mira. Creo que le gusta", dijo y agregó: "Mi mujer me aguanta. Mi proyecto a futuro es irme a un lugar más grande y armar un hangar, en lo posible que no sea un galpón, para que no necesite mudarme".

A finales de 2020, Javier constituyó la empresa Spirit de San Luis, con la finalidad de prestar servicios aeronáuticos. "Mi idea es tratar de conseguir un terreno, en el que también pueda hacer una pista y crear un club de planeadores, que también quiero construir; ese es mi sueño y en la Argentina no hay nadie que los fabrique. Es algo en lo que quiero incursionar y ya compré un plano en Alemania de un modelo muy conocido para dos personas. Es un proyecto que me gustaría encarar en 2024", contó el piloto.

Para hacer las aeronaves, el trabajo comienza desde cero, aunque no hace cambios estructurales en los diseños de las empresas ya conocidas. Corta caño por caño, los va soldando y con el tiempo va tomando forma el fuselaje, que es una estructura similar a una jaula. "Esto es algo que hago a pulmón. No he pedido ni he tenido ayuda para construir. La economía del país influye bastante en los precios de las cosas que se necesitan; yo destino un porcentaje de lo que tengo y de lo que gano para solventarlo, y los proyectos que he vendido los reinvierto todo para poder seguir fabricando", dijo el abogado.

En su garaje tiene una soldadora TIG que sirve para acero y para aluminio, taladros de banco, herramientas de mano, mesas de trabajo y artículos de utilería propios de la actividad. Tuvo que cambiar los portones y colocó unos de mayor tamaño.

"Con la aviación tengo una historia desde niño, porque yo nací en la V Brigada Aérea y viví ahí hasta los 10 años. Era una época en la que volaban mucho los A4, había turnos de mañana, de tarde y de noche. Los veía todos los días y me enamoré", recordó el hombre y señaló: "El tema de Malvinas es algo que también llevo muy profundo, con mucho orgullo, porque lo viví junto a mis amigos que sufrían la guerra, sumado al comportamiento de los pilotos cuando yo era chico".

Javier aseguró que piensa continuar con sus proyectos, enfocado en que Villa Mercedes pueda tener un club de planeadores.

