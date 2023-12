ULP: no habrá modificaciones en las actividades académicas

Tras concretarse la intervención por parte del gobierno provincial en la Universidad de La Punta (ULP), que dejó sin efecto la designación de Eugenia Catalfamo, afirman que no habrá nuevos despidos de personal y que el funcionamiento de la casa de estudios será normal. Ayer habilitaron las inscripciones hasta el 27 de diciembre para siete tecnicaturas y tres diplomaturas que conforman las carreras presenciales.

Un equipo de El Diario de la República se acercó ayer al establecimiento para hablar con alguna autoridad. Fue recibido por quien quedó a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, Marcelo Neme, quien confirmó que el funcionamiento será normal, pero que, a largo plazo, planean una reestructuración de la casa de estudios.

El rector interventor, Luis Quintas, no estaba presente en el edificio. Igualmente, explicaron que ya se encuentra en funciones luego de ausentarse por "problemas personales". Neme confirmó que esto obedecía a una situación crítica en relación al estado de salud de la madre de Quintas; si bien el rector interventor en los últimos días participó de una reunión en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), donde ocupa el cargo de coordinador.

"En primer lugar, por el Decreto Nº 28 del Poder Ejecutivo, la universidad se intervino. Está designado como interventor el doctor Luis Quintas. En el mismo decreto se designa a María Eugenia Vergés como secretaria general y a mí como secretario legal y técnico. Se están completando las autoridades de las secretarías, que serán dos más: la de Extensión y Vinculación, y la Académica", destacó Neme.

Indicó que las personas a ocupar esos cargos ya están elegidas, pero aún esperan la designación. "Con lo cual se completarían las autoridades principales de la institución —dijo—. En relación hacia abajo, entendemos que la vida política de la universidad es distinta a la de un Municipio, en el sentido de que cuando sale un gobierno, todas las autoridades cambian. Acá hay cargos jerárquicos, de tercera y cuarta categoría, que son los que manejan la misma vida de la universidad. En principio, hemos resuelto que todos continúen".

Además, confirmó que observarán al personal para constatar el trabajo realizado y el buen funcionamiento de los estados de la ULP. "Todos han continuado, las únicas que cambiaron fueron las autoridades principales de la universidad y se dio de baja a todas aquellas que fueron designadas por María Eugenia Catalfamo después del 20 de noviembre hasta que asumimos en la ULP", apuntó.

Según el gobierno provincial, el desplazamiento de Catalfamo respondió a que su designación fue "irregular" y que no cumplía con los requisitos para estar al frente de una universidad.

Neme dijo que las clases en la institución continuarán con normalidad. Además de la habilitación de las inscripciones para las carreras presenciales, adelantó que "pronto" harán lo mismo con las carreras que tienen convenio con la Universidad Nacional Tres de Febrero (Untref).

"La vida de la universidad va a funcionar como venía haciéndolo. Todo lo que está bien hecho trataremos de mejorarlo y lo que creemos que está mal trataremos de corregirlo, para que se haga mejor. Visto el funcionamiento de la ULP, que cumple algunas funciones y tiene a su cargo muchas escuelas virtuales, esto se está discutiendo. Veremos si se direcciona a que sea una universidad que ponga todos sus esfuerzos en las carreras universitarias o si, también, va a seguir cumpliendo esas funciones. De la ULP dependen más de cien escuelas digitales y el Instituto de Idiomas", aclaró.

Comentó que están organizando el organigrama de la institución, con lo que algunas áreas se van a suprimir y otras cambiarán de categoría. "Hay algunas a las que se les dará más impulso, como Ciencia y Tecnología, y, posiblemente, tengan una categoría superior. La actividad de la universidad ha continuado con absoluta normalidad. Lo único que se suspendió, y no se pudo realizar, fue la actividad del campus universitario del día lunes pasado", expuso.

Neme dijo que son los primeros pasos y que no tienen todas las precisiones. "No puedo dar tanta información porque es muy pronto. Hay cosas que aún no están decididas; lo estamos haciendo. En principio, la intervención es temporal, por seis meses. El decreto del Poder Ejecutivo es a referéndum del Senado, es decir que cuando entren en sesión, el 1° de abril, deberá ratificarlo o no. Cuando se cumpla el período de intervención, de acuerdo a la ley, el Gobernador de la Provincia quedará facultado para enviar al Senado un pedido de aprobación de alguna persona", agregó.

Afirmó que Quintas cumple con todos los requisitos expuestos en el estatuto de la universidad y en la Ley de Educación Superior. "Pero eso será una decisión del Gobernador de proponerlo nuevamente o designar a otra persona", aclaró.

