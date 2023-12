Docentes reclamaron contra el pago quincenal de salarios

Las medidas impulsadas por el gobernador Claudio Poggi también generaron fuertes reacciones entre los docentes y muchos de ellos salieron a manifestarse tanto en Villa Mercedes como en la ciudad de San Luis. El principal reclamo fue contra el desdoblamiento de los sueldos porque ven amenazados sus sustentos en un contexto de fuerte crisis económica.

En la localidad del Departamento Pedernera los autoconvocados se congregaron a partir de las 18 en la plaza San Martín, que está frente al edificio municipal. Entre ellos había profesores de todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el terciario, pero sin ninguna pertenencia a un gremio en particular y sin ningún color político, según explicaron ellos mismos.

De hecho, habían comenzado a organizarse hace unos meses, con preocupación por sus condiciones laborales desde antes del balotaje de noviembre. "Veníamos con marchas porque sabíamos que esto era inminente; el avance de la ultraderecha y las políticas que implementa tienen un alto grado de terrorismo hacia los empleados estatales", expresó Mariel Hernández, una de las docentes.

Otros, incluso, ni siquiera se conocían y se reconocieron adivinando por la desazón en sus rostros y algunos guardapolvos blancos que evidenciaban la profesión en común. Realizaron una asamblea para debatir la situación y qué medidas de fuerza tomar.

No puedo cobrar lo que ya trabajé recién el 16 de enero, encima con la situación terrible que hay a nivel nacional (Mariel Hernández- docente autoconvocada)

El enojo más grande fue porque se convirtieron en uno de los principales blancos del ajuste, cuando cumplen un rol fundamental para la comunidad. "La mayoría de la matrícula docente son mujeres que tienen dos, tres o cuatro infancias a cargo y no les alcanza. No puedo cobrar lo que ya trabajé recién el 16 de enero, encima con la situación terrible que hay a nivel nacional. Es una precarización muy grande", manifestó.

Mariela Torello contó que dicta clases en tres colegios secundarios y aun así no llega a los 300.000 pesos de salario. "Con los anuncios del Gobernador quedamos muy golpeados, porque nuestros sueldos ya son bajos y encima lo vamos a cobrar en dos partes. No vamos a poder pagar los impuestos, muchos alquilamos y todo vence del 1° al 10. La mayoría de los gastos son en la primera mitad del mes", dijo con dolor.

Consideran que el pago en cuotas de los sueldos es una forma de precarización laboral.

Otra de las damnificadas, Claudia Calderón, afirmó que vivieron el informe del gobierno provincial con mucha angustia. "Los argentinos venimos muy golpeados esta semana porque ya conocemos las medidas económicas a nivel nacional. Vas al súper y no te alcanza la plata. Pero no me imaginé nunca que Poggi iba a tomar esta decisión y me hago cargo porque soy una de las que lo votó, pero eso no implica que vaya a avalar nada que atente contra mi bolsillo y el alimento de mis hijos", afirmó con bronca.

En la capital puntana, la convocatoria fue una hora más tarde, a las 19, frente al edificio del Correo Argentino, en la esquina de la avenida Illia y San Martín, para luego marchar por las calles céntricas con banderas y el reclamo por el pago justo de los salarios.