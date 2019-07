UNSL: tras el reclamo docente, restituirán los sueldos mal liquidados

Los docentes de la UNSL lograron que las autoridades de la casa de estudios le restituya los descuentos que realizó esta semana sobre por errores en la liquidación de los sueldos correspondiente a tres meses consecutivos. La medida favorable para el claustro fue tras el reclamo la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), que inclusive promovió el traslado de la protesta hasta las instalaciones del Rectorado.

Luego de una asamblea en el edificio principal ubicado sobre la avenida Ejército de los Andes, los integrantes de la Comisión Directiva del gremio, junto a los afiliados, se movilizaron hasta el Salón de los Escudos, donde son las sesiones del Consejo Superior de la UNSL y solicitaron ser recibidos por las autoridades. Por la ausencia del rector, Félix Nieto Quintas, la recepción estuvo a cargo de su sucesor y actual secretario de Planificación, Víctor Moriñigo, y de su par de la Secretaría General, Raúl Gil.

"Se comprometieron a hacer efectivo el depósito entre el jueves y viernes, además de acordar iniciar con la paritaria a partir del miércoles, cuando también se va a discutir qué solución va a tener el conflicto de la mala liquidación de los salarios", explicó el secretario general de ADU, Diego Costa, quien aseguró que hubo "una importante participación colectiva de muchos docentes en el reclamo, en un momento complicado de cierre de cuatrimestre".

Según informó la UNSL a través de un comunicado, "la devolución se hará efectiva a la totalidad de los docentes", que suman unos 1.800 en las tres sedes que la casa de estudios tiene en San Luis, Villa Mercedes y Merlo.

Previo a dar marcha atrás con descuento, el Rectorado había propuesto "subsanar" el error de liquidación -con el que pagó simultáneamente, por duplicado, sumas en "blanco" y "negro"- a través de adelantos de sueldo con su devolución en cuotas, un ofrecimiento que los gremios de docentes rechazaron. Ahora, la incógnita será cómo se devolverá el dinero mal asignado a los haberes.

"La propuesta de la Universidad es retrotraer el descuento, algo que se va a continuar discutiendo el miércoles. No podemos definir qué va a pasar con este tema hasta no tener precisiones sobre lo que pasó, el reclamo del gremio es que no se descuente la devolución e investigar el estado general de los salarios", dijo Costa a El Diario de la República.

Según indicó el titular de ADU, el débito que la UNSL realizó sobre los haberes de los docentes osciló entre los mil y 10 mil pesos, correspondientes a dos tercios de las sumas totales mal liquidadas.

Además, el gremialista indicó que los afiliados definieron exigir a las autoridades universitarias una revisión retroactiva de los cómputos salariales, desde octubre hasta la actualidad, porque "inclusive hubo gente que no cobró los retroactivos, por lo que está en duda todo el proceso de liquidación", sostuvo.