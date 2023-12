Preocupación en Justo Daract por la falta del pago de coparticipación

Por estos días, la ciudad de Justo Daract también sufre el peso del ajuste que implementó el gobernador Claudio Poggi desde su asunción. Sin ningún tipo de explicación ni comunicación clara, el Municipio todavía no ha cobrado ni un peso de la coparticipación provincial y, por lo tanto, se atrasó con los salarios de los empleados y con el pago a diferentes proveedores.

En una conversación con El Diario, mientras salía de una reunión y entraba en otra para intentar solucionar el conflicto, el intendente Alfredo Domínguez afirmó que se encuentran muy preocupados por cómo puede afectar esta medida a la economía de la localidad. “Hay una incertidumbre muy grande y nadie nos da una respuesta”, sostuvo.

No solo la falta de aportes compromete las arcas municipales, sino también la decisión de Poggi de dar de baja el “Tratado de La Toma para la lucha contra la pobreza” que Alberto Rodríguez Saá había firmado con los jefes comunales de más de sesenta jurisdicciones para poner los sueldos de sus trabajadores a tono con los de Provincia.

“De esa forma, van a cobrar mucho menos. Para llegar a 350 mil pesos en el último salario, recibieron unos 180 mil extraordinarios y eso se replicó en todas las categorías para mantener la diferencia por escalas”, explicó Domínguez y agregó otros detalles no menores: “Es muy fuerte el impacto, porque no se tuvo en cuenta el 12,8% de la inflación de noviembre y no hubo cláusula gatillo, ni tampoco la devaluación que hay con aumentos de hasta un 100% en alimentos básicos que necesita una familia para vivir”.

La Municipalidad va a hacer todo el esfuerzo para que el impacto no llegue a los trabajadores, pero es muy injusto (Alfredo Domínguez- Intendente de Justo Daract)

Por lo tanto, el intendente agregó que esto no solo afectará los ingresos de los municipales daractenses, sino que también repercutirá en todo el circuito económico de la ciudad, al disminuir en gran medida la capacidad adquisitiva de los habitantes.

“Es muy difícil la situación para los trabajadores y todo el comercio local, porque el desdoblamiento salarial atenta contra los compromisos de quienes tomaron deuda, quienes tienen un crédito o pagaron con tarjeta, sobre todo a esta altura del año tan sensible a los sentimientos, de encuentros y de despedir un año que venía duro, pero que con esto ya es doloroso”, añadió.

Para mitigar los efectos, el Municipio recurrió a sus propios recursos para afrontar el pago de los sueldos atrasados y también del segundo medio aguinaldo del año, pero sin los complementos no remunerativos que habían sido posibles gracias a las partidas enviadas desde la gestión provincial saliente.

Además, entregarán una caja navideña con quince productos para colaborar con las celebraciones de las Fiestas y otorgarán un bono de 50 mil pesos para todo el personal que no está efectivo y presta servicio en la Intendencia.

“La Municipalidad va a hacer todo el esfuerzo posible para que el impacto sea lo más leve que se pueda y no se les transfiera a los trabajadores, pero es una situación muy difícil y totalmente injusta”, manifestó Domínguez.