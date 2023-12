Sin freno: los electrodomésticos treparon el 50% en una semana

Los electrodomésticos sufrieron un fuerte remarque en la última semana; sucede que las medidas anunciadas por el gobierno nacional impactaron en distintos rubros a raíz del "sinceramiento" de la cotización del dólar. En San Luis, el sector registró actualizaciones de hasta el 50 por ciento. Para conocer los pormenores del escenario, El Diario de la República concretó un sondeo por diferentes locales. En la mayoría, las calculadoras son un nexo común.

“Las subas se dieron en los últimos días, es muy reciente. Por ahora, las ventas siguen, pero estamos preocupados por el panorama. Si no fuera por las ventas con tarjetas de crédito, o la financiación que da el local, sería aún más complicado. Para dar una idea, un aire acondicionado en días pasó de $700 mil a $1.000.000. Es crítico. Y en los celulares, ni hablar. Uno término medio, nada sofisticado, no baja de $400 mil”, señaló Celeste, empleada de un comercio céntrico.

En las vidrieras, la realidad se refleja cruda. Un lavarropas de mil revoluciones por minuto oscila los $541 mil, una pava eléctrica —elemento infaltable en los hogares— cuesta por encima de los $43 mil, una plancha se puede adquirir por más de $20 mil, un horno eléctrico supera los $123 mil, una tostadora arranca en $56 mil, una licuadora manual $36 mil, una cocina puede rondar los $703 mil, una heladera supera los $600 mil y en algunos casos trepa el millón. En todos los casos, a mejores marcas y más funciones, la balanza sube.

Claro que, de acuerdo a los locales, los márgenes pueden variar, pero en los hechos, todo está por las nubes.

Una situación que se da en general, es que los negocios no han mermado en clientela, a pesar del difícil escenario. Asimismo, coinciden en que obedece a la fecha, con lo cual es muy difícil hacer un análisis de consumo. “Justo estamos en una etapa especial en el rubro nuestro que es la Navidad, donde siempre tenemos mucho afluente por el tema de las compras. Desconozco, por el momento, si el cambio de precios no afectó tanto o en realidad es que la gente viene a comprar por las Fiestas. También puede ser la oportunidad para ahorrar, sacar con crédito por si el día de mañana vienen más aumentos”, indicó Nicolás Coriza, gerente de una reconocida casa de electrodomésticos.

En su caso particular, remarcó que todo lo que tiene que ver con los artículos que vende está muy ligado al dólar y detalló una suba de al menos el 30% en la mayoría de los productos, aunque en otros, como los celulares, la cifra marca el 50%. Todo hablando en términos de la última semana. Si la lupa se posiciona en el mes, los datos son aún más grandes. “Estamos en una fecha muy particular, quien tenía planeado regalarle un celular a su hijo, lo hará igual”, reflexionó.

Al mismo tiempo, se mostró preocupado por el desdoblamiento de sueldos que anunció el Gobierno de San Luis: “Si termina siendo un par de meses, calculo que se sentirá en lo inmediato. Hay que recordar que hubo un aumento muy grande en los sueldos en los últimos meses”.

Al momento del relevamiento, un vecino miraba la vidriera de un local con mucha atención. Ante la consulta de El Diario, contó su situación. “Estoy viendo la posibilidad de comprar un lavarropas. El que tengo se me rompió. El técnico me dice que el arreglo sale $35 mil de mano de obra y más o menos $100 mil en repuestos, que ni siquiera son los originales. Me parece que lo mejor que puedo hacer es comprar uno nuevo y en todo caso arreglar el que tengo para venderlo”, mencionó Juan Pablo Vera.

De acuerdo a lo que explicó, su idea era comprar el mes pasado, pero no tenía fondos suficientes. En uno de los días que buscaba precios, en cuestión de horas un lavarropas subió $60 mil, aseguró. “Ahora no me va a quedar otra que comprarlo sí o sí, ya me imagino que tendré que usar al menos dos tarjetas de crédito”, lamentó.

En otro negocio del sector, un empleado manifestó que las ventas se mantienen medianamente en pie, y que los clientes están resignados a los elevados montos. Más allá de algunas quejas esporádicas, ven las compras por el lado de la inversión y remarcan que, aún pagando intereses del orden del 20% en el pago con tarjetas, le ganan a la inflación.

En Mendoza

El panorama se avizora de la misma manera más allá de las fronteras puntanas. En Mendoza, por ejemplo, subrayan que la escala sube entre el 40% y el 50%. Al mismo tiempo, en las casas de electrodomésticos de la vecina provincia remarcan que por el momento no hay faltantes de mercadería.

Redacción/MGE