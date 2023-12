Darío Alonso presenta sus discos en Mandala

Los recuerdos pandémicos para Darío Alonso son los mismos que tiene la mayoría de la población cuando se remite al tiempo en el que el coronavirus paralizó el mundo. Encierro e incertidumbre acompañaron al músico villamercedino en esos días en los que, sin embargo, algo se despertó dentro de su cabeza. El cantante, también pianista, aprovechó el tiempo y se puso a componer, una actividad a la que no estaba tan acostumbrado.

Con el paso de los días, Darío contó con un cúmulo de canciones que hoy forman parte de dos discos: "El umbral", lanzado a mitad de año, y "Cerca de ti", que se puede escuchar en Spotify desde el mes pasado.

Este sábado a las 22:30, en el espacio Mandala, de Villa Mercedes, el músico los presentará en vivo para cerrar 2023 con el público y recibir los buenos augurios de que 2024 sea un buen año para salir de gira o conocer otros lugares de San Luis y el país con sus canciones. La entrada es a la gorra.

Hace mucho tiempo que Darío se dedica a la música, una actividad paralela a su profesión de abogado. A los 9 años comenzó a tocar el piano y descubrió que "era muy bueno en lo que hacía". Luego se fue a vivir a Córdoba para empezar sus estudios universitarios y se interesó en otros instrumentos como la guitarra y el bajo, sumergido en el under cordobés, donde se encontró con amigos que lo involucraron en el rock.

Al regresar a Villa Mercedes, Alonso formó parte de varias bandas, entre ellas "Sativa", uno de los grupos con historia en el rock villamercedino. La última en la que participó fue "Saf Zap", con la que sacó un disco el año pasado llamado "Antes del final". Actualmente, forma parte de un proyecto instrumental llamado "Aión".

La partida del guitarrista de "Saf Zap" fue clave para que Alonso se metiera de lleno en su carrera solista como cantautor. El grupo se había dilatado, pero no sus ganas de hacer música.

"Siempre había otras personas que componían en los proyectos donde estuve y yo me dedicaba a la parte musical. Busqué las canciones que escribí en plena pandemia y grabé los dos discos que hoy presento", resumió el artista.

Los álbumes publicados solo se encuentran de forma digital en todas las plataformas virtuales y en el canal de YouTube de Darío. En sus letras, el letrado toca varios temas vinculados con el romanticismo, la pasión y las relaciones humanas.

"Hablo sobre la tristeza, la amistad y todo lo que tiene que ver con lo que sentimos y vivenciamos. Trato de no hablar de cuestiones políticas o sociales, porque no me interesa. Canto sobre todo lo que sale del corazón", agregó.

Para sacar los discos a la luz, Alonso tenía que invertir mucho tiempo, algo que no le sobraba entre sus responsabilidades laborales y personales. Para no quedarse de brazos cruzados, aprendió a grabar y todo el trabajo previo a lo que hoy se escucha en las plataformas fue realizado por su propia cuenta en un estudio casero.

"Una cosa llevó a la otra y sucedió que yo mismo mezclé mis propias canciones en la intimidad de mi casa y con poca ayuda. Todas las mañanas me dedicaba a trabajarlas y así salieron", contó.

El artista espera que esta noche el público disfrute de su repertorio y se sienta identificado. "Deseo que 2024 nos encuentre cantando", expresó.

Para agendar

Darío Alonso presenta "El umbral" y "Cerca de ti"

DÍA: este sábado

HORA: 22:30

Lugar: Espacio Mandala, Villa Mercedes

ENTRADA: a la gorra