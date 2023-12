¿Qué hacemos?: la agenda para disfrutar de toda la cultura

► DESTACADOS

VIERNES

Las canciones del campeón

Música. Franco Gómez

Hora: 21 Lugar: casino New York Entrada: gratis

Desde que ganó el concurso Proyecto Fama, Franco Gómez se aseguró un lugar en la grilla de espectáculos de los casinos de San Luis. Para tomar esa responsabilidad con más ganas todavía, cada tanto canta temas hiperconocidos ante el público que juega en las tragamonedas.

Chau año

Romántico cuando se lo piden, folclórico cuando se lo propone, carismático cada vez que se sube a un escenario, Ariel Silva sabe dirigir en soledad un espectáculo musical. Con esa seguridad despide el año en el casino Tropicana de Villa Mercedes, a partir de las 22.



► OTRAS OPCIONES

MIÉRCOLES

Despedida folclórica



La última semana del año se corta con un festival folclórico en pleno centro de San Luis, que tiene toda la alegría de “Los Manyines de Cuyo”, el proyecto solista de su baterista, Gastón Orona, y “La Cuerda”. Tres grupos que se sucederán en una noche de despedida y alegría que comienza a las 22.



Las tardes del verano

Todos los miércoles, el DJ residente Vermelho hace que Casa Mollo tenga el after que le hace falta a la ciudad. El primero del verano promete mucho ritmo, algunos tragos infaltables y la compañía siempre amena de los otros residentes de la coqueta casona. La acción comienza a las 19.



Siempre hay una nueva

Aunque ellos digan que no en su nombre, los músicos de “No va más” saben que tienen mucho para dar. Así lo demostrarán en el escenario de All Right cuando toquen sus canciones para cortar la semana. Será a las 22 con entrada gratuita.



Resguardados corazones

Los poetas de San Luis despiden el año en El Refugio. Entre los artistas de la noche estará presente Guillermo Mazzola (foto) y se proyectará la película "El huevo de la serpiente". Comienza a las 20:30.

JUEVES

Narices insuperables

Fue un gran 2023 para el grupo “La Contenta”, que encontró su espacio en el predio de Comuna e instaló la carpa Verena. En la última semana del año realiza una nueva varieté para encontrarse con el público. Será a las 20 con entrada a la gorra.



Arena y sol

El trío que le pone sal y pimienta al verano se calza las ojotas, las bermudas, la gorra y convierte la avenida Illia en una playa brasilera. Arturo, Dudu y Carlino tuvieron un año muy movido que esperan terminar con todo el ritmo y el calor de su gente. A las 22 en All Right.



Dos en pura acción

Un doblete con música para alegrar los oídos y el alma propone Casa Mollo con Tania Bustamante y “La Piyuca”. Canciones con buena onda para que el último jueves de 2023 tenga todo lo que desea para el año que viene. A partir de las 22.