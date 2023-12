Redondo interesa, López Muñoz está cerca y Armani se queda

Martín Demichelis, entrenador de River Plate, quiere nuevamente un plantel con muchas opciones y mejorar la versión 2023, en donde cosechó dos títulos: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

En la mitad de la cancha, el elenco de Núñez apunta a dos jugadores que se destacaron este año en sus respectivos clubes.

Uno es Federico Redondo, volante central de Argentinos Juniors. "Si River paga lo que vale, se lo lleva", dijo días atrás Cristian Malaspina, presidente del club de La Paternal. River tomó el guante y habría comenzado a negociar por el dúctil mediocampista.

El "Millo" también sigue de cerca a Matías Arezo, uruguayo de 21 años que juega como delantero.

Otro apuntado es Hernán López Muñoz, quien se formó en River y brilló este año en Godoy Cruz de Mendoza. El "Tomba" recientemente hizo uso de la opción para quedarse con el 50% del pase y pretende contar con sus servicios en la temporada que se avecina; sobre todo teniendo en cuenta que jugará la Fase 2 —previa a la de grupos— de Copa Libertadores. De todas maneras, desde el "Millonario", que conserva el otro 50% del pase, ya comenzaron a negociar porque quieren que regrese. En River solo jugó un partido y luego fue cedido a Tigre, Central Córdoba y el mencionado club mendocino.

El "1" continúa

El arquero Franco Armani fue contactado por el Atlético Nacional de Medellín, club en donde se hizo reconocido, pero rechazó la oferta para volver y seguirá en River hasta diciembre de 2024, cuando finaliza su contrato.

El club colombiano perdió a una de sus piezas claves, Kevin Mier, quien fue vendido al Cruz Azul de México, por lo que pensaron en la idea de repatriar a Armani para reforzar el arco para la próxima temporada, en la que disputará el campeonato local y la Copa Libertadores.

Sin embargo, Armani rechazó la propuesta alegando que aún tenía contrato con River, hasta diciembre de 2024, y que pensaba respetarlo. Una vez terminado su vínculo estaría dispuesto a volver a Colombia para su retiro profesional en el club más ganador del país.

"Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda", había declarado hace un tiempo el arquero campeón del mundo con Argentina. En la entidad de Medellín, ganó, al igual que River, la Copa Libertadores en 2016 y la Recopa Sudamericana en 2017.

