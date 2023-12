Ya se probaba el traje y lo bajaron de un plumazo antes de debutar

las puertas del infierno antes de debutar. Por ese carrusel de emociones pasó el senador nacional electo por San Luis, "Bartolo" Abdala, tras trascender que iba a ser el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, una ilusión que se volvió frustración 24 horas después, luego de ser removido en medio de tironeos y un escándalo interno en la joven fuerza política.

Ni el propio "Bartolo" se imaginó que a comienzo de semana su nombre iba a sonar fuerte en los principales medios políticos del país. En la noche del lunes, un posteo de su par formoseño Francisco Paoltroni daba a conocer el resultado de la reunión que mantuvieron los siete legisladores con la vicepresidenta electa Victoria Villarruel y el futuro ministro del Interior Guillermo Francos, quienes les habrían dado el visto bueno para que definieran entre ellos las autoridades de bancada.

Hasta ahí todo era alegría para Abdala, quien al día siguiente no dudó en atender gentilmente los llamados de radios puntanas para expresar su satisfacción y hasta dar a conocer cuáles serían los lineamientos del bloque que se encargaría de liderar desde la semana próxima. El expresidente de la Liga Sanluiseña de Fútbol deslizó que el encuentro en Buenos Aires sirvió además para que charlaran y se conocieran entre ellos porque nunca se habían juntado.

Sin embargo, la información que salió en los propios medios porteños sobre el cambio de decisión daba cuenta de otra reunión convocada por la propia Villarruel en un local que ella consiguió “para que no hubiera testigos” y que fue “por momentos tensa”. Allí hubo legisladores electos que negaron la votación y hablaban de fraude. También llegó a sus oídos la recriminación al puntano por no haber inscripto al Partido Libertario de San Luis en la LLA. Incluso se encontró con la postura del calvo dirigente que se aferraba al resultado de la votación nocturna: “A mí ya me votaron, no me pueden bajar”, enrostró "Bartolo".

Todo terminó en el peor resultado para el exdiscípulo de Mauricio Macri. Los jujeños Ezequiel Atauche y Vilma Bedia fueron electos como nuevo presidente y secretaria de la bancada. Su frustración fue tan grande que a partir de ese momento ya no atendió los llamados de los medios.