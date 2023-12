Este año más de 5 mil personas estudiaron idiomas en el IDI

Más de 5 mil personas estudiaron una lengua extranjera en el Instituto de Idiomas (IDI) de la Universidad de La Punta (ULP) durante 2023. Esta semana abrieron las inscripciones para la modalidad virtual, que comenzará su cursada a partir de febrero. Indicaron que para anotarse en la modalidad presencial habrá que esperar hasta ese mismo mes del año que viene.

El IDI cumplió, en noviembre, 17 años brindando servicios a la comunidad puntana. Fue fundado en 2006 en el marco de los propósitos institucionales de brindar a cada habitante de San Luis la posibilidad de formarse cultural, social e intelectualmente.

"Tenemos más de 5 mil alumnos inscriptos que terminaron este cuatrimestre en los distintos idiomas. En el transcurso de estos años fueron muchos los egresados, miles. Mucha gente trabaja ya con idiomas, dan clases en escuelas, institutos, en empresas. También, muchos se fueron a otros países porque consiguieron contratos gracias a este instituto que tiene la provincia de San Luis", indicó la directora del IDI, Silvia Maraczuk.

"Hay muchas fuentes de trabajo que requieren de idiomas, como lengua de señas. Cada vez más gente se inscribe para estudiar idiomas", agregó.

17 cursos en la modalidad virtual para adultos ofrece el Instituto de Idiomas de la ULP. Entre ellos se pueden encontrar inglés conversación, english for IT (Information Technology) y griego.

Indicó que ya se puede acceder a la inscripción de la modalidad virtual. "La cursada comienza en febrero, son cursos para niños, adolescentes y adultos. Toda la información la pueden ver en la página del instituto", especificó la directora.

Las opciones para anotarse son varias. Para adultos: alemán, árabe, braille, chino, coreano, francés, griego, hebreo, inglés, italiano, japonés, lengua de señas, auxiliar para personas con discapacidad visual, portugués, ruso, inglés, inglés por IT e inglés conversación.

Para niños están disponibles el inglés, italiano y japonés; y para adolescentes, coreano e inglés.

Sobre cómo inscribirse, Maraczuk explicó: "Ingresan a la página, hacen click en la ventanilla Virtuales, se abren las estampillas de idiomas. Ahí eligen y leen toda la información, con mucha atención, sobre inscripciones, horarios, costos. En la página, también, está publicado el reglamento para los alumnos virtuales".

La virtualidad se implementó para aquellas personas que no puedan acceder a la modalidad presencial, ya sea por temas de horarios o por la distancia a las sedes. Maraczuk resaltó que no hay diferencias en el aprendizaje. "El docente está todo el tiempo presente las dos horas de clase, dos veces por semana. Lo único que no están en el aula, pero es lo mismo que la presencial. Todas las clases son sincrónicas. Para los adultos que quieran anotarse, es a partir de los 16 años. Además de la cursada, también tenemos exámenes niveladores y los programas están publicados en la página", dijo.

Los cursos más solicitados son el inglés, italiano, portugués, lengua de señas y francés. "Ahora el idioma alemán tiene mucha demanda porque muchos viajan a trabajar. El inglés porque es el que siempre está de moda y todos piensan que es importante saberlo. Pero no solo es importante saber inglés, sino que hay que conocer dos o tres idiomas para estar bien parados y conseguir trabajo", expresó la directora.

La creación del IDI representa un cambio en la cultura de la provincia. "Cambia la mirada al mundo, a la gente, genera fuentes de trabajo. Para mí los idiomas abren la ventana al mundo", apuntó Maraczuk.

El costo de los cursos para aquellos que residen en la provincia tiene un valor menor que para los argentinos o extranjeros.

