Al calor de las masas

Entre acordes y melodías, Rodrigo Nahuel Villegas (sintetizadores y teclados) y Brian Lugo (guitarra y voz) comenzaron a gestar Siempre es Hoy, una banda tributo a Gustavo Cerati y Soda Stereo que inició como un dúo acústico, pero que ahora suma dos instrumentos más para darle cuerpo a la música y el escenario.

El grupo, que se completa con Adriel Wiederman en batería y Nicolás Panuska en bajo, tocará este miércoles por primera vez en All Right, avenida Illia 172, a las 22. La entrada es libre y gratuita, y a partir de las 18 habrá un menú especial de taco libre, de pollo y de carne, con una cerveza, por $1.950.

La cercanía de habitar el mismo barrio y la pasión por la música fueron los ingredientes claves para que Rodrigo y Brian conformaran su banda. "Somos dos amigos que nos conocemos desde chicos y amamos la música de Cerati y de Soda Stereo, y entre guitarreadas y juntadas en nuestras casas, hace dos años decidimos empezar a armar este tributo al que llamamos Siempre es Hoy", contó Rodrigo, quien además destacó el parecido de la voz de Brian con la del ya difunto cantante de rock nacional.

"Somos todos vecinos del barrio Cerros Colorados; de ahí también conocemos a Nicolás y a Adriel con quienes vamos a compartir escenario mañana (por hoy)", detalló el músico.

El grupo promete un show completo con temas muy conocidos como "Persiana americana", "Trátame suavemente" y "Corazón delator", y otros no tanto. "Será un espectáculo con invitados especiales y mucho rock", sostuvo.

Si bien esta es la primera vez que se presentan en All Right, la banda ya tocó en el Container, en Juana Koslay, y en La Llama, en la ciudad capital. "Fueron shows más acústicos, ya que solo fuimos Brian y yo. Queremos seguir aportando por San Luis y buscar más lugares para tocar este tributo. Nos gustaría poder presentarnos en Comuna y más adelante poder grabar unos temas propios que estamos componiendo. Yo soy productor musical y es a esto a lo que me dedico así que estamos muy felices de poder hacer lo que nos gusta", expresó.