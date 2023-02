Destrabaron las importaciones para las industrias puntanas

El Ministerio de Producción de San Luis y empresarios confirmaron que las trabas a las solicitudes de importaciones que perjudicaban a muchas industrias radicadas en San Luis, restricciones que incluso amenazaban con provocar un freno a la actividad, fueron solucionadas en su totalidad. La resolución llega luego de la gestión directa realizada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien mantuvo una audiencia el jueves pasado en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

“Se están destrabando las importaciones. Por suerte en varias de las industrias se empezó a solucionar este tema. Representa un gran avance después de la reunión que mantuvo el Gobernador y el ministro de Producción, Marcelo Amitrano, con Massa”, destacó Eduardo Mirengo, presidente de la Cámara Industrial de San Luis, quien dijo que la esperanza del sector ahora está puesta en que pueda mantenerse un horizonte de previsibilidad.

“Es una alegría porque se destrabó algo que veníamos sufriendo hace varios meses. Pero esto no termina acá. Nosotros tenemos que comprar materias primas de manera permanente y esto es una habilitación de pedidos que teníamos atrasados. Esperemos que de acá para adelante se mejore esta cuestión y se puedan aprobar las gestiones”, agregó.

Fuentes de la cartera de Producción subrayaron la celeridad con la que se movió el Ejecutivo puntano y los empresarios locales para resolver el conflicto. El viernes pasado ya había sido enviada toda la información de aquellas industrias emplazadas en la provincia que sufrían problemas para importar insumos y materias primas, limitaciones que empezaron a manifestarse desde octubre.

En la audiencia, de la que también participaron el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, y el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, Massa se comprometió a destrabar las importaciones de la industria de San Luis. “El Gobernador entendió que era un tema de estado, al más alto nivel, y rápidamente solicitó la audiencia con el ministro Massa”, había indicado Amitrano.

Antes de la reunión de Rodríguez Saá y Amitrano con Massa, empresarios locales le facilitaron al titular de Producción documentación y escritos en los que se explicaba en detalle cuál era la situación de la industria.

Las trabas a las importaciones proyectaban una sombra importante para las empresas locales. Mirengo le había indicado a El Diario de la República esta semana que más de sesenta fábricas en la provincia estaban afectadas por las restricciones.

No se llegó a medidas de paralización en la producción, pero indicaron que en el período de vacaciones se suelen contratar obreros temporales para no disminuir la actividad. Sin embargo, durante este último período vacacional no se contrataron reemplazos, una evidencia de que hubo una merma en la actividad industrial.