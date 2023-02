Brindarán cursos de construcción para mujeres y disidencias

La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad San Luis brindará, a mujeres y disidencias, cursos de construcción en conjunto con la Fundación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y el Ministerio de Trabajo de la Nación. El ciclo iniciará en marzo y habrá dos opciones, una de albañilería y la otra de construcción en seco.

"Hace dos años que trabajamos en un registro de personas que están interesadas o ya realizan oficios dentro de la construcción y una de las cosas que surgió es la falta de capacitación o la necesidad de perfeccionarse. A raíz de eso es que estuvimos trabajando para presentar estas dos líneas de capacitación", contó ayer la jefa del Programa de Gestión de Políticas Públicas de la Secretaría, Guillermina de Rosa, en el lanzamiento de la iniciativa.

Cada curso tiene un cupo de 25 personas que tendrán 30% de clases teóricas y el resto de prácticas.

"Está bueno que nos den una capacitación, una charla para tener nuevos emprendimientos. No tengo experiencia en el oficio, pero decidí aprender porque hay mucha gente que trabaja, pero no lo hace como corresponde, no cumple con los horarios o no terminan los trabajos", contó Laura Garro, quien quiere ser parte de la solución a los problemas de la profesión.

Quienes participen recibirán certificación y quedarán anotados en el sistema de la Uocra para acceder al sistema laboral.

"Nosotras empezamos a trabajar en el registro en octubre de 2021 y buscábamos financiamiento para poder realizar los cursos. La presentación de hoy es una alegría. Creemos que va a ser una puerta para muchísimas mujeres y disidencias que están a la expectativa en una industria que es enorme, que tenemos muchísimas posibilidades de trabajo, de convenio y de exigir cupos también", indicó Anahí Quiroga, integrante de la Fundación Uocra y de la cooperativa Matria en Construcción.

Según indicó De Rosa, proyectan que el inicio de los cursos sea el 6 de marzo en concordancia con el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

"Tendrá aproximadamente 160 horas cada capacitación que tenemos que ver cómo las distribuiremos, de acuerdo a las posibilidades de las personas que estén interesadas. Muchas de las mujeres y disidencias están a cargo de las tareas de cuidado en los hogares, entonces tenemos que tratar de combinarlas con estos cursos. El objetivo es que al capacitarse puedan acceder a trabajos y que sean parte de la reconstrucción económica que está realizando la Provincia", expresó De Rosa.

Los cupos son limitados por lo que quienes deseen anotarse deberán comunicarse con la secretaría a través de las redes.