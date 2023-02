Juzgan a un hombre acusado de abusar de su hija por años

“No se puede llamar padre a alguien que lastima a su propia hija. Me tocaba, me abusaba, me pegaba, me humillaba, me amenazaba”. Así respondió la víctima, quien hoy tiene 25 años, cuando el abogado de su progenitor, como ella prefiere llamarlo, le preguntó si el hombre estuvo presente durante su crianza. La semana pasada, un tribunal del Colegio de Jueces comenzó a juzgar a R.N.C. por abusar de su hija por más de una década. La joven, quien se animó a denunciarlo cuando cumplió 18 años, fue la primera testigo en sentarse en el banquillo. El acusado enfrenta un pedido de pena a 13 años de prisión.

El juicio oral comenzó el jueves, pero solo con el planteamiento de las cuestiones preliminares; el acto en el que la fiscalía y la defensa acuerdan citación de testigos e incorporación de pruebas. Cerca de las dos de la tarde de ese día, la secretaria del Colegio de Jueces llamó a la víctima para decirle que debía presentarse a declarar. Sin dudarlo, buscó el primer colectivo que salía desde Buenos Aires y la mañana del viernes ya estaba en los pasillos de los Tribunales puntanos.

“Nunca me imaginé que esto había llegado a esta instancia”, les dijo a los jueces José Luis Flores, Jorge Sabaini Zapata y Eugenia Zabala Chacur. Y le siguió una declaración muy dura.

La fiscal de Juicio 1, Virginia Palacios, le agradeció que estuviera para brindar su testimonio y le pidió que se explayara lo que más pudiera en lo que recordaba de los hechos.

La víctima estimó que los abusos comenzaron cuando ella tenía 4 o 5 años, porque iba a jardín de infantes, y que se extendieron hasta que cumplió los 15. Eran frecuentes y la mayoría ocurría en su casa, cuando su mamá salía y sus hermanos, que eran menores, dormían. “Se aseguraba que todos durmiéramos. Después me despertaba en silencio y me llevaba a su habitación, la única que se cerraba con llave”, contó.

También hubo situaciones cuando iban de campamento y ella quedaba sola con el hombre; y estima que entre 2013 y 2014 ocurrió en una habitación de hotel en Buenos Aires, a donde habían viajado por un problema de salud de un hermano. Fue allí que tras el sometimiento decidió contarle a su mamá.

En al menos dos ocasiones mencionó que su madre siempre la apoyó, pero que no supo qué hacer en primer momento. Ella supo que habían discutido con el acusado y, de regreso a San Luis, la víctima comenzó a dormir en una habitación separada de la de sus hermanos y bajo llave. No obstante, la denuncia penal llegó más de dos años después.

Antes, el sometimiento y el silencio se mantuvieron como suele escucharse en la mayoría de los casos: con violencia y amenazas. “Me decía que iba a matarme a mí y a mis hermanos. Coleccionaba cuchillos en ese tiempo”, mencionó la joven. También dijo que le tapaba la boca a menudo para que no gritara y que en algunas ocasiones la golpeaba.

Él nunca declaró durante el proceso, aunque el viernes, cuando el tribunal le consultó si quería hacerlo en la apertura del debate, aseguró que quería dar su versión, pero que prefería escuchar a todos los testigos antes.

“Justicia”

El viernes también declararon un psicólogo que asistió a la víctima tras la denuncia; una de las mejores amigas de la víctima, a quien le había contado de los abusos; un novio de esa joven; y dos hermanos, hijos del acusado, uno de los cuales desestimó el relato de su hermana y acusó que la denuncia fue falsa.

La próxima audiencia, se estima que la última, está prevista para el jueves a la mañana con la citación de cuatro testigos.

R.N.C. llegó al debate libre, imputado por el delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia preexistente”.