Senado: Unidad Federal busca instalar la agenda de las provincias

En el Senado de la Nación hay un nuevo bloque justicialista. Lo forman cinco legisladores y legisladoras que decidieron dejar la bancada del Frente de Todos para esquivar la agenda "judicial" que lleva adelante el espacio oficialista conducido por José Mayans y Juliana Di Tullio (en sus dos ramas) para impulsar una agenda que anteponga los temas y proyectos que interesan a las provincias, y tomar distancia de la grieta.

El nuevo espacio Unidad Federal está formado por Eugenia Catalfamo (senadora por San Luis), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) y Guillermo Snopek (Jujuy). A ellos se sumó Alejandra Vigo (Córdoba).

En el comunicado que hizo pública la constitución de la nueva bancada, sus integrantes explicaron que buscan "ser una alternativa desde donde se priorice la posibilidad de aportar a la reflexión sobre la Argentina, sin grietas, y con discusiones que planteen soluciones a corto, mediano y largo plazo para todos los argentinos".

No dimos un portazo de un día para el otro. Se intentó que nuestros temas fueran puestos en la agenda. No se logró

También pidieron "dejar de lado las retóricas petrificadas y los personalismos que tanto daño nos han hecho como sociedad", y remarcaron que "el actual contexto social, económico y político genera nuevas realidades y demandas".

En diálogo con El Diario de la República, Catalfamo dejó en claro las intenciones del nuevo bloque y las razones del apartamiento del Frente de Todos. "El objetivo es poder generar un espacio que sea verdaderamente federal. Parece extraño que en el Senado de la Nación busquemos crear un espacio federal, pero lo que hemos visto en el último tiempo es que lamentablemente no se daban debates a nivel federal en la Cámara. Queremos priorizar la agenda de las provincias y las problemáticas que atraviesan los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país".

La noticia se conoció a menos de 24 horas de que el Senado realice este jueves la sesión preparatoria, en la que se designan las autoridades. Unidad Federal buscará un lugar en la conducción de la Cámara.

"Particularmente, en el caso de San Luis venimos impulsando una gran agenda en beneficio de los emprendedores, la industria, la producción, desde todos los sistemas amigables con el ambiente, y una agenda de mujeres y universidades, de la juventud", aseguró la senadora.

Catalfamo también habló de las razones que llevaron a la salida del bloque del Frente de Todos de 4 legisladores (Vigo estaba en Córdoba Federal). "Veníamos notando en el último tiempo que había una agenda judicial que no nos representaba; necesitamos que se escuche a la gente, que no haya una grieta y discusiones políticas por delante de las instituciones o debates sociales que se tienen que dar".

El Frente de Todos quedará con 31 senadores, lejos de los 37 necesarios del quórum propio, y Juntos por el Cambio con 33. Pero Catalfamo escapó a ese análisis numérico.

"Los medios nacionales siempre buscan algo que venda. Y lo que vende en este caso es: 'Se le rompe el bloque a Cristina'. Nosotros no pensamos en hacerle daño a alguien en particular. Esto tiene que ver con que no hay un respeto y un diálogo con las provincias y sobre los temas de las provincias".

También aclaró que en la conducción del bloque oficialista estaban al tanto de este descontento que llevó a la construcción del nuevo bloque. "No es que dimos un portazo de un día para el otro; sabían que esto iba a suceder. Se intentó dialogar, que nuestros temas fueran colocados en la agenda. No se logró; son cosas que se tienen que dar para poder también tener resultados".

La legisladora evitó hablar de una "ruptura", pero sí marcó diferencias. "Esto tiene que ver con una agenda que se venía planteando, del juicio a la Corte Suprema, de modificación de los miembros de la Corte. Además, se presenta un proyecto y se debate otro completamente distinto en el recinto: mi voto en contra fue porque no era lo que se había propuesto en primera instancia y lo que los gobernadores habían ido a proponer en el Senado. Me pareció una falta de respeto a la institucionalidad y la investidura de los gobernadores".

"Por eso llegó nuestra decisión de juntarnos, poder pensar de una manera más elevada, que permita priorizar la agenda social y de la gente que no llega a fin de mes porque la inflación supera los salarios", añadió.

