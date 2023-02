UNViMe: una alumna fue becada para investigar en el Balseiro

Yazmín Tartabini, estudiante de Bioingeniería de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, ganó una beca para formarse por un mes en el Instituto Balseiro, ubicado en el Centro Atómico de Bariloche, por su buen desempeño. Su proyecto consistió en poder transformar las bacterias del agua residual en algún tipo de energía renovable y hace unos días hizo la presentación final de su estudio allí.

“Fuimos diecinueve becarios elegidos entre alrededor de doscientos estudiantes de todo el país e inclusive del exterior. También compartimos con un chico de Venezuela, otro de Chile y el resto éramos de distintas provincias como Misiones, Tucumán y Tierra del Fuego”, contó la joven de 26 años recién cumplidos.

El proyecto que desarrolló fue titulado “Producción biológica de hidrogeles de grafeno para aplicaciones de electrodo en sistemas bioelectroquímicos”. “La idea es transformar los líquidos residuales. La alimentación de las bacterias es esa materia orgánica que hay en los efluentes y liberan electrones. Entonces, con eso que producen se pueden lograr varias cosas”, explicó.

Para participar, previamente envió toda la información el 30 de octubre del año pasado y quedó a la espera de los resultados. “A fin de año también empecé con la tesis para terminar mi carrera, así que estaba empezando a meterme en la investigación y en diciembre me llegó la respuesta de que había quedado seleccionada”, dijo.

Además, comentó que como es una de las universidades más prestigiosas de la Argentina, no dudó y aceptó el desafío. “Cuando me enteré que quedé estaba muy feliz, al igual que toda mi familia que estuvo apoyándome. Actualmente me quedan cuatro materias nada más, así que tengo el resto del año para terminar con la carrera", remarcó.

En los primeros días tuvieron recorridos por el predio para conocer las distintas áreas que podían abarcar de acuerdo a la variedad de laboratorios. “Son como veinticinco manzanas, fue una locura conocerlo porque es muy grande y en todas partes están trabajando distintos temas”, indicó.

También, contó que la beca le cubrió el 100% de su estadía, los pasajes y la comida de todos los días, ya que de lo contrario no hubiese sido posible acceder.

“Estudio en un lugar distinto de donde viven mis viejos, entonces me están ayudando con eso y si no, no hubiese podido. Me enteré por una amiga que está cursando un doctorado en la misma institución; me interioricé en esta propuesta, miré los requisitos y había que presentar el historial académico, una nota de los motivos por los que querías ingresar y la recomendación de un investigador", detalló.

Yazmín, desde chica vive en Las Chacras, provincia de Córdoba y hace unos años decidió mudarse a Villa Mercedes para cumplir su sueño de ser bioingeniera en medio de una universidad pública y gratuita. “Bariloche es hermoso y además de dedicarme a estas prácticas de laboratorio, durante estos días tuve muchas recomendaciones de lugares para visitar”, agregó.

