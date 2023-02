"Dibu" Martínez, Scaloni, Messi y la hinchada argentina recibieron el premio The Best

Los argentinos recibieron cuatro premios The Best este lunes en París. Fotos: internet.

Emiliano "Dibu" Martínez fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor arquero del mundo, tras un impecable 2022, en el cual ostentó una destacada actuación durante el Mundial que se desarrolló en Qatar y que tuvo a la Selección Argentina como campeona del mundo. Luego, Lionel Scaloni fue elegido como mejor entrenador del mundo por la FIFA y coronó su presente como director técnico de la Selección Argentina. La hinchada argentina no se quedó atrás y fue reconocida como la mejor del mundo luego de contagiar su pasión por el fútbol en cada rincón. Finalmente, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, recibió su premio tras ser elegido por segunda vez.

El jugador del Aston Villa logró el porcentaje de votos necesario para imponerse ante Yassine Bounou de la Selección de Marruecos -de gran Copa del Mundo- y el belga Thibaut Courtois, guardameta del multicampeón Real Madrid. El arquero de la "Scaloneta" tuvo un desempeño superlativo en momentos claves durante el Mundial disputado en tierras cataríes y fue fundamental en la final ante Francia, encuentro en el que salvó a Argentina en el último segundo tapando un increíble e inolvidable mano a mano a Kolo Muani, para llevar la definición a los 12 pasos, en el que nuevamente agigantó su figura y contuvo un remate.

El premio para el mejor entrenador se lo llevó Lionel Scaloni, quien se hizo cargo de la Selección a mediados de 2018 de forma interina y terminó por cortar la sequía de 28 años sin títulos de la "Albiceleste" en la Copa América de 2021, y un año más tarde logró la gloria eterna al convertirse en el DT que consiguió el tercer Mundial para el combinado nacional. Además, bajo su mando Argentina construyó el invicto más largo de su historia, con 38 partidos sin perder, y sumó otro título oficial en la Finalissima contra Italia.

El conductor de la "Scaloneta" compitió con el italiano Carlo Ancelotti y el español Pep Guardiola.

El DT argentino agradeció y expresó su felicidad por el reconocimiento. "Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver a tu país feliz, con la gente festejando en las calles; no tiene precio", fueron las primeras palabras de Scaloni en la fiesta de la FIFA.



"Tiene un valor enorme este premio. Agradezco a los jugadores, a los 26, que nos llevaron a la gloria. No hubiese sido posible sin ellos. Al presidente de AFA, Claudio Tapia, por haberme elegido, y a toda mi familia", indicó el exdefensor de Newell's Old Boys y Estudiantes LP.



Scaloni, de 44 años, extendió el agradecimiento a su cuerpo técnico, "Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel, Matías Mana, Martín Tocalli, Rodrigo Barrios y todos los demás, que más que colaboradores son amigos".

Minutos más tarde, la hinchada argentina recibió el premio a la afición, debido a que dejó su huella en todos los estadios de Qatar con el color y el calor de sus fanáticos, quienes volvieron un éxito internacional su canción emblema "Muchachos", que ahora se canta en estadios de todo el planeta. Además, tras la consagración, cinco millones de personas salieron a recibir al plantel en una inolvidable fiesta.

Carlos Pascual, más conocido como "El Tula", de 82 años, fue el encargado de recibir el premio en la gala, en la que los simpatizantes argentinos se impusieron.

Compitió en la terna con un hincha saudí que recorrió 1.600 kilómetros por el desierto para alentar a su Selección en el Mundial y con los fanáticos japoneses que limpiaban las tribunas luego de cada partido en Qatar.

Finalmente, Lionel Messi fue destacado como mejor jugador del mundo y se quedó por segunda vez con el premio que ya ganó en 2019. Además de haber tenido una de las más grandes actuaciones individuales de la historia de la Copa del Mundo, en la que marcó siete goles y coronó con el Balón de Oro, tuvo una primera mitad de temporada brillante en el PSG. En la terna, compitió con los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema.

"Agradezco a mis compañeros. Hoy estamos con el "Dibu" (Emiliano Martínez) y (Lionel) Scaloni, pero estamos en representación de ellos. Es para todo el grupo por lo que hicimos", expresó Messi de cara a los invitados por la FIFA en la fiesta realizada en París, Francia.





El 2022 fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear e insistir, al final llegó. Es lo más emocionante de mi carrera, es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden tener. Lionel Messi - Mejor jugador del mundo





"Agradezco a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de esa manera el Mundial, que quedará de por vida en nuestro recuerdo. Un beso grande a mis hijos, los amo", dijo Messi.

NA/SD.