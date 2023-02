Messi reveló que sus hijos discuten y se dicen: "¿Qué mirás bobo?"

Ahora son más estrellas que los astros. Lionel Messi reveló que sus hijos le robaron el icónico “Andá pa’ allá, bobo” y contó para qué lo usan. “Ahora, los chicos a veces me cargan con eso”, contó sobre sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. “Y cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten en joda, lo tiran. Y sí, alguno que otro lo usa”, reconoció el crack del fútbol mundial.

En una entrevista con Olé, Messi contó que sus hijos se adueñaron de la inmortalizada frase. El término utilizado por “La Pulga” se volvió frecuente cada vez que alguien quiere expresar molestia con otra persona. Sin embargo, los hijos del jugador no quedaron exentos de esto, incluso su esposa, Antonella Roccuzzo, que en una ocasión lo utilizó con los periodistas.

“La Pulga” reconoció que se trató de una reacción “sin pensar y natural”. En este sentido sostuvo: “Salió así y nada, quedó”.

“Hoy, después de haber pasado todo lo que pasó, no me gusta verme de esa manera y que se haga viral como se hizo. No pensaba en nada pero fue un momento de calentura, un partido muy caliente por todo lo que se había hablado antes y durante el partido y por cómo terminó”, expresó, y luego acotó: “Pero sé que en la Argentina se hizo viral y que hasta hicieron stickers”.