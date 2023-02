Con un acto masivo y al aire libre, la UNSL recibió a los ingresantes

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) le dio este lunes por la tarde la bienvenida a cientos de jóvenes que iniciarán su paso por la vida universitaria. Este año el evento fue particular porque se realizó al aire libre, sobre la calle Ejército de los Andes. El rector de la casa de estudios, Víctor Moriñigo, indicó que el 2023 será especial debido a que la institución cumple medio siglo de existencia.

"Tenemos muchas expectativas con el inicio de este año académico, es muy importante para la historia de la universidad porque cumplimos cincuenta años. Ya hemos empezado a marcar cierta tendencia con estos actos que antes eran dentro del auditorio y eran para la universidad. Hoy los empezamos a hacer de cara a la gente, porque tenemos la obligación de mostrar lo que hacemos y enseñarles a los chicos que hay un fuerte compromiso de la universidad", expresó Moriñigo.

Foto: Nicolás Varvara.

Algunos jóvenes fueron con amigos y otros acompañados por sus padres. Hasta el momento hay más de 10 mil preinscriptos, pero el rector estimó que llegarán a los 12 mil.

El 10 de mayo la UNSL celebrará su 50 aniversario con un evento al aire libre.

Sin miedo a la nueva etapa, Giuliana Nachelli optó por la carrera de Psicomotricidad y destacó el compromiso social de la profesión. "La verdad es que estoy bastante tranquila. Al principio hay un poco de miedo, pero si venís con un grupo de amigos o tenés conocidos está bueno. Recién acabo de salir del curso de ingreso e hice amigos con facilidad; son todos muy compañeros", indicó la joven de San Luis.

"La carrera que elegimos es súper linda, creo que la mayoría estamos por el mismo camino que es ayudar al otro", agregó.

En el evento hubo un espacio con diferentes stands informativos de las cincos facultades de la sede de San Luis, y de los diferentes servicios y opciones que tiene la UNSL para complementar y facilitar la vida de los universitarios.

"Estudié en la Mixta, entonces es como que me prepararon para entrar acá. Además la universidad me queda a dos cuadras y me parece que es una buena base. Siempre me llamó la atención la nutrición", contó Lázuli Calio, una de las ingresantes.

Foto: Nicolás Varvara.

Los jóvenes podían asesorarse con los equipos de la UNSL sobre las becas disponibles, mientras que los centros de estudiantes y movimientos universitarios les informaban sobre las aulas, los horarios de cursada y el calendario académico.

Sofía Herrera comenzó a estudiar Licenciatura en Psicología el año pasado, pero debido a la pandemia decidió volver a iniciar la carrera este año para comprender correctamente todos los contenidos. La joven de San Luis realiza una doble apuesta dado que también se anotó en Producción Musical. "Elegí la UNSL porque vivo acá y me queda demasiado cerca. Acá es muy cómodo", expresó.

El rector adelantó que el desafío de este año es modernizar la universidad dado que después de la pandemia los estudiantes solicitan la implementación de herramientas tecnológicas en la cursada. "Tenemos el evento de los 50 años anunciado para el 10 de mayo, va a estar La Delio Valdez acá en esta misma calle, así que vamos a tratar de mostrarnos a la sociedad y sobre todo darle las gracias de habernos adoptado en San Luis", expresó.