Magia todo el día

Un día, Cecilia Giménez Pedroza estaba en Juana Koslay y una familia amiga le hizo escuchar a Luis Pescetti, el gran músico y escritor dedicado a las infancias. A partir de ese momento, la vida, la profesión y la visión de la artista cambiaron para siempre.

Hace 15 años, Cecilia, nacida en Morón, radicada en Mallorca, pero con fuertes vínculos familiares en San Luis, creó "El hada despistada", un personaje con el que hace música para las familias y con el que se presentará este martes, a las 19 y con entrada gratuita, en el Centro Cultural de Juana Koslay.

"La historia empezó con una colección de canciones de cuna que hice durante una época en la que no podía dormir. En el insomnio empecé a pensar en las creaciones que escuchaba y cantaba de chiquita de la grandísima María Elena Walsh.

Durante años todo el universo del hada despistada giraba en torno a los sueños", contó Cecilia, en lo que podría definirse como la vida pre Pescetti de su personaje.

Cuando la cantante se encontró con el santafesino, decidió buscar ese tipo de conexión con su público. Y lo fue encontrando a medida que se sucedían las presentaciones.

Uno de los secretos que encuentra la actriz para definir la vigencia de "El hada..." es su determinación de tratar a todas las personas del público de la misma manera, "sin distinguir entre grandes y pequeñas, lo que quiero es buscar lo que tenemos en común".

La calidad de la música y la interpretación y, sobre todo, ser auténtica complementan un espectáculo que el público puntano tendrá la oportunidad de ver hoy. "Busco un mensaje que me resuene para poder transmitirlo desde mi propia experiencia", definió la mujer, quien tiene que adaptar su show de varias formas respecto al que presenta en Mallorca, aunque la traducción de las canciones del catalán al castellano es la más notoria.

En 2001, Cecilia se radicó en Barcelona con su marido biólogo, quien viajó para hacer su doctorado, mientras ella entró a la escuela de opera Liceu, aunque, víctima del corralito, una vez que la aceptaron no pudo pagar la inscripción.

Quince años más tarde, en otra ciudad y con otro marido, la actriz pudo empezar la carrera que había ido a cursar. Eso le permitió establecerse en Mallorca como actriz y, con el tiempo, tener a Guillem, su hijo.

Viajera permanente con presentaciones en Uruguay, Polonia, Finlandia, Estados Unidos y casi toda España; una de las diferencias más palmarias que encuentra Giménez Pedroza en su público es, más que la de un país a otro, la que distancia la gente de pueblo respecto a la de ciudad. "Los citadinos suelen tener muchas más actividades, menos tiempo y por ende están más estresados. La gente de los pueblos tienen más tiempo para la imaginación y la sorpresa".

En ese punto, la creadora del hada está entusiasmada con su actuación de hoy. San Luis es la tierra que eligió para vivir su familia materna, al mismo tiempo en que ella tomó la decisión de irse a vivir a Europa.

"Siempre que vengo me siento como en casa, porque se parece mucho a Mallorca y porque acá viven las mujeres que me inspiraron y que me permitieron volar", sostuvo Cecilia, quien trajo su obra en 2012 y 2015, con actuaciones en La Papelería, de la que tiene hermosos recuerdos.

Uno de ellos es que, en una de las funciones, unos trillizos sentados en la primera fila reían sin parar. Eran amigos de la familia que le había mostrado a Pescetti a Cecilia. Que esos chicos ahora vayan a la universidad es una demostración del tiempo que la actriz permanece con su creación despistada.