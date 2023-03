El spot a tres meses de la conquista en Qatar: "Ni Hollywood se animó a tanto"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó un nuevo conmemorativo de la obtención de la Copa del Mundo, a tres meses de la histórica gesta deportiva, y definió a la final ante Francia como la "más épica jamás vista".

"En una tierra muy lejana dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista. La joven promesa (Kylian Mbappé) vs. The GOAT (Lionel Messi). Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos", anunció el principio del video con voz en off.

El nuevo spot que presentó la AFA es una especie de tráiler de película de Hollywood con lo que aconteció hace tres meses en el Estadio de Lusail, en el que la Selección Argentina se impuso ante su par francés en los penales por 4 a 2 con un Emiliano "Dibu" Martínez como figura en la definición.

Con imágenes espectaculares de lo que fue la proeza del equipo de Lionel Scaloni en Doha, el video se mimetizó con las mejores presentaciones de las películas norteamericanas. A Messi se lo oye decir: "Yo quiero ganar algo con la Selección, estuve muy cerquita y yo lo voy a seguir intentando".

Lejos de dejar fuera el ingenio popular que originó una de las canciones de cancha que quedará marcada a fuego por la eternidad, sumaron: "De los creadores de `Muchachos´. Dirigida por Scaloni.

Protagonizada por Lionel Messi. Con Emiliano Martínez como `El Dibu´, Ángel Di María como `Fideo´. Rodrigo de Paul como `Mi Motorcito´ y un elenco estelar".

"Ganadora de cuatro premios The Best. Récord mundial de espectadores. No apta para cardíacos. La película que más veces vas a ver en tu vida, por suerte, no es una película", sentenció.

Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, comentó sobre el video publicado en las redes: "Por suerte no es una película".

Sobre el final del clip, se anunciaron los nuevos objetivos que tendrá la "Albiceleste" a corto, mediano y largo plazo: "A tres meses de la gloria eterna, la Scaloneta continúa. Amistosos contra Panamá y Curazao. Eliminatorias 2026. Copa América 2024. Ni Hollywood se atrevió a tanto".

NA/MAM.