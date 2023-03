Finalizaron las capacitaciones de Luminar a emprendedores

Impulso. Los proyectos tienen como lineamientos la innovación, la sustentabilidad y la no discriminación. Foto: Héctor Portela.

Este viernes en el Centro de Convenciones Monseñor Enrique Angelleli de la capital dieron la última capacitación impulsada por la Fundación Luminar a 120 emprendedores de toda la provincia que recibirán, próximamente, créditos de 300 mil a 900 mil pesos. Estos fondos son gestionados por la fundación y provienen de un convenio con la Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social (Adeas) del gobierno provincial. El objetivo primordial, lograr la concreción de sueños para emprendedores de todos los puntos de la provincia.

"Para los proyectos que van a salir en esta primera etapa vamos a hacer un seguimiento de los mismos, ver que funcionen y si no darles una mano para que lo hagan, porque sabemos de los desafíos y de los inconvenientes que genera poder emprender", apuntó la senadora nacional Eugenia Catalfamo. "El objetivo es tratar de otorgar una segunda tanda de créditos en mayo", adelantó.

La última charla dirigida a los emprendedores estuvo a cargo de Bruno Castellani, quien forma parte de un grupo de jóvenes que creó Andrómeda, una aplicación para optimizar y digitalizar escuelas.

"En esta capacitación trataré de transmitirles a las personas el concepto de transformación digital. Hay una tecnología emergente que en realidad tiene bastantes años ya, pero que está madurando, que es la inteligencia artificial, que vino a cambiar absolutamente todas las formas de nuestra cultura", apuntó el joven.

Vamos a hacer un seguimiento, porque sabemos de los desafíos e inconvenientes que genera emprender. Eugenia Catalfamo

Catalfamo hizo una breve presentación en la que agradeció la presencia de los emprendedores en las capacitaciones obligatorias (los del interior podían seguirlas online) y marcó que habrá unos últimos trámites para acceder a los créditos, que a través de un trabajo coordinado entre la fundación y la agencia Adeas llegarán a los emprendimientos próximamente.

Catalfamo detalló el proceso de selección de los proyectos. En primer lugar, durante febrero, se generó un registro de emprendedores puntanos, sin distinción etaria o de género, para iniciativas ya en marcha o novedosas. En esa primera etapa se anotaron cerca de 2 mil emprendimientos.

Posteriormente, hubo reuniones donde la fundación detalló los aspectos que tendrían que cumplir los proyectos para acceder a los préstamos. "Había ciertos lineamientos, que tenían que ver con la innovación, la sustentabilidad, la no discriminación, la posibilidad de generar una alimentación saludable", enumeró Catalfamo. Así hubo una preselección de 850 iniciativas y un corte final de 120 proyectos, que fueron los receptores de las capacitaciones de carácter obligatorio.

Entre los destacados por la senadora nacional están los que tienen que ver con diseño sustentable, economía circular, producción sin contaminación del ambiente, impresión 3D, puestos de comida orgánica y sin gluten, y gimnasios que incorporan kinesiólogos y nutricionistas para acompañar el desarrollo deportivo.

La funcionaria también agradeció el acompañamiento del Municipio de San Luis, que cedió el centro de convenciones para las capacitaciones. "En cada una de las actividades y capacitaciones que desarrollamos la verdad que siempre es el Municipio el que nos da una mano bárbara, y en eso tengo que agradecerle a Sergio Tamayo, que cada vez que nos comunicamos con él siempre está dispuesto a darle una mano a la fundación", apuntó.

Y remarcó que los créditos se obtuvieron a través del convenio. "No los otorga la fundación, sino que se hacen a través de Adeas, nosotros simplemente llevamos adelante todo el proceso de selección, de apoyo, de acompañamiento y un trabajo enorme de todos los voluntarios", afirmó.

El impulso de créditos es una firme política que ha llevado el Estado puntano en los últimos meses. "Ha sido una apuesta que el Gobernador ha hecho a los emprendedores de San Luis en el último tiempo, cuando se formó a fines del año pasado el Consejo Provincial de Emprendedores. Ahí se empezó a pensar justamente cómo incorporar a nuevas personas que quieran mantener su emprendimiento, que quieran llevar adelante sus sueños, de manera independiente, sin horario, sin jefe. Entendimos que la forma era este apoyo económico, con devolución de dinero, sí, pero un apoyo económico y con seguimiento, por sobre todas las cosas", recordó.

"De lo contrario, ocurren situaciones como cuando el exgobernador Claudio Poggi entregó créditos a los jóvenes para que se conformen nuevas empresas y,por ejemplo, en La Toma, en cinco cuadras a la redonda hicieron cinco panaderías que a los dos meses se fundieron, obviamente porque la competencia no daba abasto. No fue pensado, no fue diagramado", agregó.

En primera persona

Castellani, además de dictar la capacitación, fue seleccionado para uno de los créditos. Con los fondos pagará a programadores para seguir potenciando la app de su empresa. "Creo que es fundamental que se desarrolle un ecosistema como este que está impulsando Luminar, en el que se apoya a emprendedores, porque te puedo decir que como uno, muchas veces te sentís muy solo y participar de un contexto en donde te ayuden con capacitaciones sobre finanzas, cuestiones legales y transformaciones digitales es fundamental", opinó.

Daniela Lusich fundó DLM Estudio y Galería, un estudio de arquitectura que en pandemia se especializó en mármol. "Primero y principal, es muy valiosa la iniciativa de Luminar, de darles un empuje a los emprendedores que tenemos sueños, pero obviamente muchas veces la cuestión económica se dificulta y con esta ayuda creo que vamos a poder avanzar y crecer", dijo la joven empresaria.

"Con el crédito obviamente pienso en el equipamiento del local, que es bastante importante, comprar parte de la mercadería como para tener y seguramente ayudarme a poder tomar una persona y crecer un poquito más", enumeró como las prioridades que tendrá cuando reciba la ayuda económica.

Federico Gatica lidera Revoltijo Diseños en la capital. Mantuvo a la par un antiguo trabajo, mientras levantaba su emprendimiento y hoy se enfoca en sublimación de tazas, remeras y todo tipo de imágenes sobre objetos. "La verdad que es una ayuda bárbara. Ojalá toda la población que quiera empezar algo pueda tener esta ayuda, porque la verdad que nos hace más fácil el camino a todos. La gente tiene que animarse. Sobre la Fundación Luminar obviamente nos sacamos el sombrero por la ayuda que nos dio", concluyó Gatica, quien invertirá en máquinas para seguir con la sublimación, pero también para concretar sus sueños.

Redacción / NTV