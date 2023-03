La revolución del fútbol femenino inicia otro sueño

Con los ojos aún húmedos por la emoción de la vuelta olímpica y llegar invictas a la categoría de ascenso más importante del fútbol femenino en el país, esta tarde San Luis Fútbol Club comenzará a transitar el camino de un nuevo desafío: llegar a Primera A en 2024.

A las 15:30 visitará a Argentino de Quilmes por la fecha inaugural de la Primera B de AFA, en el estadio ubicado a 20 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

San Luis FC conservó a las futbolistas locales que le dieron brillo a la campaña 2022, en un ascenso que le permitió potenciar a futbolistas que hoy pegaron un salto de división, como la delantera Raquel Polich, quien llevó sus goles a Boca Juniors, o la arquera Alejandra “Luli” Cabrera, quien expone su seguridad en el arco de Estudiantes de Buenos Aires.

32/35

partidos son los que deberá transitar San Luis FC para ascender. Si sube directo, serán 32 juegos: 10 en el grupo —Zona A— y 22 de la Fase Ascenso. Si llega por el Reducido, serán 35: los tres cruces son a partido único, siendo local el mejor ubicado en la Fase Ascenso.

Con el ojo puesto en potenciar el grupo, el DT Carlos Damián Casteglione sumó cantidad y calidad. "Tenemos dos jugadoras por puesto y en algunos sectores de la cancha, tres por puesto", indicó el DT, consciente de que ese detalle también fue clave para el campeonato pasado.

Llegaron 12 refuerzos: las arqueras Gabriela Silva (SAT), Jessica Arce (Defensa y Justicia) y la mexicana Mariana Zárraga; la defensora puntana Magdalena Jofré, exjugadora de futsal y proveniente de la Liga Sanluiseña; las volantes Maite Perazzo (Villa San Carlos), Yamila Crespín (Ferro Carril Oeste), Cecilia Morales (Independiente Rivadavia), la uruguaya Nikol Laurnaga (Nacional) y la paraguaya Maribel Portillo (Olimpia), y en ataque se sumaron Laura Romero (Gimnasia y Esgrima de La Plata), Andrea Salgado (SAT) y la puntana Daiana Alaniz (UAI Urquiza).

Tenemos mucha ilusión y muchas expectativas. Vamos a competir con el objetivo de ascender; para eso armamos este plantel. Carlos Damián Casteglione

Al cuerpo técnico llegó el preparador físico Kevin Pizarro, mientras que Samantha Montero dejó la actividad futbolística y se plegó como ayudante de campo de Casteglione.

"Me sorprendieron el nivel y la exigencia en la preparación física". La sentencia es de Yamila Crespín, quien viene de Ferro Carril Oeste y asegura que "hay un muy buen grupo humano".

En el plantel está el convencimiento de haber realizado una muy buena pretemporada y Melina Salinas, la delantera de Tilisarao que el año pasado hizo 17 goles en la Primera C, no anda con dudas: "Ganamos 4 a 0... no sé si hago goles yo, pero ganamos", sentencia mientras sonríe. A su lado está Agustina Sosa y la defensora de La Punta mira de reojo a Meli y tira: "No sé la diferencia, pero ganar, ganamos".

Lo dicen con frescura y con naturalidad. El tránsito por la Primera B será largo y San Luis FC ya marcó el almanaque: 12 de noviembre o 3 de diciembre. Son las fechas finales de los dos ascensos que están en juego.

Torneo con historia

La Segunda División del fútbol femenino argentino se oficializó a principios de 2016 y desde entonces se jugaron 7 ediciones.

En la primera, el campeón fue Villa San Carlos y los otros dos ascendidos, El Porvenir y Atlanta.

En las siguientes tres ediciones, Deportivo Morón, Independiente de Avellaneda y Gimnasia y Esgrima La Plata fueron los campeones.

Tras la pandemia, en 2020 Deportivo Español se quedó con el título y Comunicaciones, con el segundo ascenso.

En 2021, Estudiantes de Buenos Aires ascendió como campeón y Ferro, como subcampeón.

Y el año pasado ascendieron a la A Belgrano de Córdoba y Banfield.

Así se juega

En la primera etapa, y como el año pasado, se disputarán 11 fechas (10 partidos, San Luis FC queda libre en la 5ª fecha).

Los equipos que terminen del 1º al 6º puesto de cada una de las dos zonas clasificarán a la Fase Ascenso, en la cual 12 clubes jugarán todos contra todos a dos ruedas (ida y vuelta). El campeón ascenderá de manera directa y el segundo que subirá a Primera A saldrá de un Reducido entre el 2º y el 9º.

Por otro lado, los equipos posicionados en el 7º al 11º lugar en cada una de las dos zonas jugarán la Fase Permanencia (ida y vuelta) y en esa instancia, los últimos cuatro descenderán a la Primera C para el torneo edición 2024.

Redacción / NTV