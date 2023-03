Los que están fuera de carrera para una elección a la que ¿todos? se suman

El cronograma electoral provincial se puso a rodar y ya no se detiene. En la medianoche del jueves concluirá el segundo vencimiento, el de la presentación ante la Justicia de los sublemas. Pero el primer plazo del nuevo sistema electoral, la Ley de Lemas, dejó algunas conclusiones para tener en cuenta:

De los cuatro lemas que se presentaron, tres siguen en carrera: Unión por San Luis, Cambia San Luis y el Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad. Al último que se inscribió, el Movimiento al Socialismo, le hicieron requerimientos, como la incorporación de más firmas en el acta de constitución que solo traía la del apoderado. Con los tiempos ya extinguidos, se descuenta que el sello que tiene como cabeza visible a Ítalo Gallardo quedará en el camino.

Los partidos políticos que no se inscribieron dentro de un lema no podrán anotarse ahora como sublema, interpretó una fuente judicial. Esto significaría, por citar un ejemplo, que el partido Libertario, que impulsa al economista y diputado nacional Javier Milei como presidente de la Nación, no tendría chances de participar en los comicios provinciales porque no forma parte de ninguno de los lemas.

Se achican las posibilidades para que municipios opositores se despeguen de la contienda provincial y hagan sus propios comicios. La Punta y Santa Rosa del Conlara son de los últimos que integran ese lote en adherirse a la fecha fijada del 11 de junio y bajo la Ley de Lemas. Por ahora, es una incógnita qué hará, entre otros, la Villa Merlo, cuyo intendente es el presidente del radicalismo puntano y había dicho abiertamente que iba a revelarse contra la norma aprobada por la Legislatura. “Para que eso suceda debe haber un argumento válido de extrema urgencia y necesidad”, reveló la fuente judicial.